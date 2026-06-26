Silver har rasat 50 procent – men bristen som driver priset är kvar

Olja, koppar och vete fungerar i grova drag på det viset, även om det finns fördröjningar. Silver beter sig annorlunda av en specifik anledning.

Koppar och guld styr silvret

Ungefär 60 till 70 procent av allt silver bryts inte i renodlade silvergruvor, utan kommer upp som biprodukt när man bryter guld, zink, bly och koppar. Det betyder att mängden silver som produceras till stor del styrs av efterfrågan på de där andra metallerna, inte av silverpriset i sig.

Om silver dubblas i pris men koppargruvan ändå producerar i samma takt som förut, kommer det ungefär lika mycket silver ut oavsett. Det är efterfrågan på koppar och guld som styr produktionstakten, inte silverpriset i sig.

Ett högt silverpris lockar därför fram förvånansvärt lite ny metall. Marknaden har gått med underskott i sex år i rad, lagren har tömts med över 760 miljoner uns sedan 2021, och att öppna en ny silvergruva tar fem till tio år, enligt Money Markets.