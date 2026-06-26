Silver har på fem månader fallit från rekordet kring 122 dollar till strax under 60 dollar per uns, i praktiken en halvering. Hur det går framåt avgörs på utbudssidan, och där finns ett problem som inte löses i första taget.
Silver har rasat 50 procent – men bristen som driver priset är kvar
Det som skiljer silver från en vanlig råvarudipp är att producenterna inte kan öppna kranen. För det mesta funkar marknaden ungefär så här: priset stiger, det blir mer lönsamt att producera, och producenterna ökar takten tills utbudet hinner ifatt och priset dämpas.
Olja, koppar och vete fungerar i grova drag på det viset, även om det finns fördröjningar. Silver beter sig annorlunda av en specifik anledning.
Koppar och guld styr silvret
Ungefär 60 till 70 procent av allt silver bryts inte i renodlade silvergruvor, utan kommer upp som biprodukt när man bryter guld, zink, bly och koppar. Det betyder att mängden silver som produceras till stor del styrs av efterfrågan på de där andra metallerna, inte av silverpriset i sig.
Om silver dubblas i pris men koppargruvan ändå producerar i samma takt som förut, kommer det ungefär lika mycket silver ut oavsett. Det är efterfrågan på koppar och guld som styr produktionstakten, inte silverpriset i sig.
Ett högt silverpris lockar därför fram förvånansvärt lite ny metall. Marknaden har gått med underskott i sex år i rad, lagren har tömts med över 760 miljoner uns sedan 2021, och att öppna en ny silvergruva tar fem till tio år, enligt Money Markets.
Två motorer som drar åt olika håll
Raset i våras hade en tydlig orsak. När Fed under den nya chefen Kevin Warsh signalerade möjliga räntehöjningar dog hoppet om billigare pengar, och belånade positioner tvingades ut i panik.
Dagens PS har bevakat hur den oron pressat ned både guld och silver. Silvers industriella motorer, drivna av solceller, elbilar och elektronik, bryr sig dock inte om räntebesked. Den efterfrågan rullar på.
Här straffas den svenske spararen
För svenska sparare finns en hake som sällan nämns i de internationella analyserna. Fysiskt silver belastas med 25 procents moms i Sverige, medan investeringsguld är helt momsfritt.
Priset måste alltså stiga en bra bit bara för att täcka skatten. Med premie och spread kan totalkostnaden landa på 30 till 40 procent för mindre poster.
Det driver svensken mot certifikat och börshandlade produkter som ägs momsfritt på ett ISK, eller mot gruvbolagen. Producenter som Fresnillo och Hecla har i den här cykeln stigit betydligt mer än metallen själv. Hävstången slår dock lika hårt åt andra hållet.
Så ser läget ut för silver
Alla håller inte med om att uppgången ska tillbaka. På Realtid resonerar råvarurådgivaren Torbjörn Iwarson kring att toppen i ädelmetallerna kan vara passerad och att andra råvaror tar över. Att utbudet är trögt betyder inte att priset vänder i morgon, något Dagens PS tidigare belyst i metallernas super squeeze.
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