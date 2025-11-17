Så billig har den ryska oljan blivit

Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …

Hotar andra samarbetspartners

De har nu börjat leta efter alternativ för att inte riskera att hamna i den amerikanska korselden – där Donald Trump har hotat att införa sanktioner även mot samtliga länder som köper rysk olja.

Från fredagen kommer sanktionerna mot de ryska oljejättarna Rosneft och Lukoil träda i kraft och den ryska oljan lär rasa i pris ytterligare efter det.

Vladimir Putins Ryssland får problem att sälja sin olja efter nya sanktioner. (Foto: Fredrick F / Unsplash / Alexander Kazakov /AP/TT)

Oljepriset rasar för Ryssland

Huvudvärken lär därmed bli ännu värre för Vladimir Putin – om möjligt – med tanke på att den ryska Uraloljan redan har rasat rejält och befann sig på knappt 37 dollar fatet i slutet av förra veckan, vilket är den lägsta nivån på tre år, enligt Oilprice.

Ryssland har tvingats införa kraftiga rabatter på sin Uralolja och ju fler rabatter som kommer desto svårare blir det för jätten att få in ett nytt kassaflöde till sin krigsmaskin.

Pengarna sinar i takt med oljan

I takt med att den ryska oljan blir allt mindre värd, minskade Rysslands intäkter med hela 27 procent under oktober, jämfört med samma period förra året.

Att trötta ut sin motståndare har hittills varit en taktik från Putins sida, men nu ser det ut som att han får smaka på sin egen medicin från amerikanskt håll.

