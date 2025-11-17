De nya sanktionerna biter sig fast i den ryska ekonomin. Oljan rasar i pris – när de stora importörerna Indien och Kina nu blickar mot nya marknader och överger Ryssland.
Så billig har den ryska oljan blivit
Ukraina fortsätter att slå till mot den ryska oljeindustrin, där drönare har satt djupa sår i industrin som Ryssland är så beroende av för att fortsätta pumpa in pengar i kriget.
USA gör livet hårt för Ryssland
USA har trappat upp sina sanktionspaket mot Ryssland, och det innebär i klartext att man numera kommer göra livet tufft även för länder som handlar med den ryska oljan.
Senare i veckan förväntas de restriktionerna fördjupas och Rysslands stora handelspartners Indien och Kina har redan dragit öronen åt sig.
Hotar andra samarbetspartners
De har nu börjat leta efter alternativ för att inte riskera att hamna i den amerikanska korselden – där Donald Trump har hotat att införa sanktioner även mot samtliga länder som köper rysk olja.
Från fredagen kommer sanktionerna mot de ryska oljejättarna Rosneft och Lukoil träda i kraft och den ryska oljan lär rasa i pris ytterligare efter det.
Oljepriset rasar för Ryssland
Huvudvärken lär därmed bli ännu värre för Vladimir Putin – om möjligt – med tanke på att den ryska Uraloljan redan har rasat rejält och befann sig på knappt 37 dollar fatet i slutet av förra veckan, vilket är den lägsta nivån på tre år, enligt Oilprice.
Ryssland har tvingats införa kraftiga rabatter på sin Uralolja och ju fler rabatter som kommer desto svårare blir det för jätten att få in ett nytt kassaflöde till sin krigsmaskin.
Pengarna sinar i takt med oljan
I takt med att den ryska oljan blir allt mindre värd, minskade Rysslands intäkter med hela 27 procent under oktober, jämfört med samma period förra året.
Att trötta ut sin motståndare har hittills varit en taktik från Putins sida, men nu ser det ut som att han får smaka på sin egen medicin från amerikanskt håll.
KOMMENTAR AI-jätten Nvidia börsutveckling, som nyss passerade 5 trillioner dollar i värde, visar varför vänstern borde älska börsen menar Dagens PS ekonomiskribent David Ingnäs. "Få skapelser kan omfördela kapital mellan grupper och människor på ett så effektivt sätt som aktiemarknaden", skriver han i en ny krönika där han lanserar tre konkreta förslag för vänstersidan av …