Dagens PS
Dagensps.se
Råvaror

Så billig har den ryska oljan blivit

ungern
Vladimir Putin och Donald Trump möttes i Alaska i augusti. Det planerade mötet i Budapest blev aldrig av. (Foto: Julia Nikhinson/AP/TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 18 nov. 2025Publicerad: 18 nov. 2025

De nya sanktionerna biter sig fast i den ryska ekonomin. Oljan rasar i pris – när de stora importörerna Indien och Kina nu blickar mot nya marknader och överger Ryssland.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Ukraina fortsätter att slå till mot den ryska oljeindustrin, där drönare har satt djupa sår i industrin som Ryssland är så beroende av för att fortsätta pumpa in pengar i kriget.

USA gör livet hårt för Ryssland

USA har trappat upp sina sanktionspaket mot Ryssland, och det innebär i klartext att man numera kommer göra livet tufft även för länder som handlar med den ryska oljan.

Senare i veckan förväntas de restriktionerna fördjupas och Rysslands stora handelspartners Indien och Kina har redan dragit öronen åt sig.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"

13 nov. 2025
Ola Skogö - Modulärt byggande för flexibla samhällen
Spela klippet
PS Partner

Därför växer modulärt byggande i Sverige

10 nov. 2025

Hotar andra samarbetspartners

De har nu börjat leta efter alternativ för att inte riskera att hamna i den amerikanska korselden – där Donald Trump har hotat att införa sanktioner även mot samtliga länder som köper rysk olja.

Från fredagen kommer sanktionerna mot de ryska oljejättarna Rosneft och Lukoil träda i kraft och den ryska oljan lär rasa i pris ytterligare efter det.

Vladimir Putins Ryssland får problem att sälja sin olja efter nya sanktioner. (Foto: Fredrick F / Unsplash / Alexander Kazakov /AP/TT)

Oljepriset rasar för Ryssland

ANNONS

Huvudvärken lär därmed bli ännu värre för Vladimir Putin – om möjligt – med tanke på att den ryska Uraloljan redan har rasat rejält och befann sig på knappt 37 dollar fatet i slutet av förra veckan, vilket är den lägsta nivån på tre år, enligt Oilprice.

Ryssland har tvingats införa kraftiga rabatter på sin Uralolja och ju fler rabatter som kommer desto svårare blir det för jätten att få in ett nytt kassaflöde till sin krigsmaskin.

Pengarna sinar i takt med oljan

I takt med att den ryska oljan blir allt mindre värd, minskade Rysslands intäkter med hela 27 procent under oktober, jämfört med samma period förra året.

Att trötta ut sin motståndare har hittills varit en taktik från Putins sida, men nu ser det ut som att han får smaka på sin egen medicin från amerikanskt håll.

Läs även:

Experten: Nya sanktioner mot rysk olja slår hårt. Dagens PS

Drönarträff stänger ryskt raffinaderi – kan vålla stora problem. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EkonomiIndienKassaflödeKinaOljaRysslandSanktionerUkrainaUSA
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS