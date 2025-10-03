Ryssland tvingas importera bensin från Kina efter Ukrainas fullträff

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

USA hjälper Ukraina att bomba

Som lite extra huvudvärk för Ryssland kommer USA nu hjälpa Ukraina att bomba ännu fler energimål, och det gäller även attacker med lång räckvidd.

USA uppmanar även andra Nato-länder att göra samma sak.

Trump har även pressat europeiska länder att sluta köpa rysk olja och lanserat det som ett krav för att USA ska delta i nya hårda sanktioner mot Ryssland.

Det sker samtidigt som USA överväger en ukrainsk begäran om att få Tomahawks, den amerikanska kryssningsrobot som används för precisionsanfall mot land- och sjömål.

Spåren av en Tomahawk-missil lyser upp himlen. Nu ska missilerna och amerikanskt underrättelsestöd hjälpa Ukraina att bomba Ryssland. (Foto: Adam Butler/AP-TT)

Infört exportförbud

Det råder alltså brist på bensin- och diesel i Ryssland och regeringen har därför infört exportförbud av produkterna tills vidare.

Ryssland har inte kommenterat hur mycket skada de ukrainska drönarna har orsakat i nuläget men det kommer rapporter om att det rör sig om minst 10 raffinaderier som har drabbats av attackerna och därmed inte kan ha normala produktioner.

Importerar bensin från Asien

Som ett resultat har den ryska regeringen nu tvingats importera bränsle från Belarus, och bensin från Kina, Singapore och Sydkorea.

För att importen från Asien ska gå smidigt avstår Ryssland en 5-procentig tull på bränsleimporten.

