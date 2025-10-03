Dagens PS
Dagensps.se
Råvaror

Ryssland tvingas importera bensin från Kina efter Ukrainas fullträff

Ryssland tvingas importera bensin från Asien efter Ukrainas senaste attacker mot energimål.
Ryssland tvingas importera bensin från Asien efter Ukrainas senaste attacker mot energimål. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 03 okt. 2025Publicerad: 03 okt. 2025

Bensinen börjar sina på sina håll i Ryssland som nu tvingas importera från bland annat Kina. Det är Ukrainas senaste stötar mot ryska energimål som ligger bakom.

Ukraina har riktat in sig mot ryska energimål där en serie precisionsattacker med drönare och missiler har slagit ut över en miljon fat per dag i rysk raffinaderikapacitet.

Brist på bensin i Ryssland

Det tvingar inte bara Ryssland att exportera mer råolja utan det råder även brist på bensin på många håll i landet.

Ukrainas fullträffar har lett till att den ryska bensin- och dieselförsörjningen de senaste veckorna släpar efter, och i vissa fall har begränsat 40 procent av Rysslands raffineringskapacitet, enligt Oilprice.

USA hjälper Ukraina att bomba

Som lite extra huvudvärk för Ryssland kommer USA nu hjälpa Ukraina att bomba ännu fler energimål, och det gäller även attacker med lång räckvidd.

USA uppmanar även andra Nato-länder att göra samma sak.

Trump har även pressat europeiska länder att sluta köpa rysk olja och lanserat det som ett krav för att USA ska delta i nya hårda sanktioner mot Ryssland.

Det sker samtidigt som USA överväger en ukrainsk begäran om att få Tomahawks, den amerikanska kryssningsrobot som används för precisionsanfall mot land- och sjömål.

USA ska hjälpa Ukraina att bomba Ryssland
Spåren av en Tomahawk-missil lyser upp himlen. Nu ska missilerna och amerikanskt underrättelsestöd hjälpa Ukraina att bomba Ryssland. (Foto: Adam Butler/AP-TT)

Infört exportförbud

Det råder alltså brist på bensin- och diesel i Ryssland och regeringen har därför infört exportförbud av produkterna tills vidare.

Ryssland har inte kommenterat hur mycket skada de ukrainska drönarna har orsakat i nuläget men det kommer rapporter om att det rör sig om minst 10 raffinaderier som har drabbats av attackerna och därmed inte kan ha normala produktioner.

Importerar bensin från Asien

Som ett resultat har den ryska regeringen nu tvingats importera bränsle från Belarus, och bensin från Kina, Singapore och Sydkorea.

För att importen från Asien ska gå smidigt avstår Ryssland en 5-procentig tull på bränsleimporten.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

