Fyndet sju gånger större än Kiruna – nu satsas 265 miljoner

LKAB meddelade samma dag att drifttesterna har startat i bolagets demonstrationsanläggning i Luleå, en investering på cirka 800 miljoner kronor, ungefär tre gånger så stor som den norska. Där ska fosfor och samtliga 17 sällsynta jordartsmetaller utvinnas ur restprodukter från järnmalmen i Malmberget, så att LKAB kan starta utan att först öppna en ny gruva.

”Nu börjar arbetet med att testköra och optimera processen. Går allt enligt plan kommer anläggningen att övergå till löpande driftsform under våren”, säger Darren Wilson, direktör för LKAB:s affärsområde Specialprodukter.

Kina tillverkar 94 procent av magneterna

Neodym och praseodym, två av de sällsynta jordartsmetallerna, behövs till magneterna som får elbilens motor att gå runt. Enligt IEA stod Kina 2024 för 91 procent av raffineringen av magnetmetallerna och 94 procent av världens magnettillverkning.

”Vi i västvärlden har tyckt att det har varit bekvämt att Kina gör det här. De har byggt upp hela kedjan, från processning och separering till metaller och färdiga magneter”, säger Ulrika Håkansson, affärsansvarig för LKAB:s projekt för kritiska mineral.

Sedan april 2025 begränsar Kina exporten av flera andra sällsynta jordartsmetaller, vilket har slagit mot både bil- och försvarsindustrin.

Europa har enligt LKAB ingen egen brytning i dag, och störst av de kända fyndigheterna är Fensfeltet, som Rare Earths Norway uppskattar till 15,9 miljoner ton sällsynta jordartsoxider. Det är sju gånger så mycket som de 2,2 miljoner ton LKAB anger för järnmalmsfyndigheten Per Geijer i Kiruna, där tillstånd för brytning ännu saknas.

Av de 15,9 miljonerna klassas 14,2 miljoner ton som antagna tillgångar, den osäkraste kategorin, och bara 1,7 miljoner ton som indikerade.