Råvarustrateg: Guld kan nå 7 150 dollar i år

Efter ett rekordstarkt år 2026 har guld gått in i det nya året ”med intakt momentum”, konstaterar CNBC och berättar att analytiker som tillfrågats av London Bullion Market tror att guldpriset kan avancera över 5 000 dollar.

I dag, onsdag, har priset på den glänsande råvaran noterat en ny rekordnivå på över 4 800 dollar efter Trumps tullhot mot Europa i Grönlandskrisen och ökad oro för ett handelskrig.

Då vänder sig investerare till guld

Investerare söker sig till guld, som anses vara en säker tillflyktsort, när de globala spänningarna ökar politiskt och ekonomiskt.

Det har rått guldfeber under en längre tid och frågan som investerare ställer sig är hur mycket guldpriset kan gå upp efter den enorma försäljningen av guldtackor, särskilt centralbanker har köpt och fortsätter köpa tonvis med guld och fyller på sina reserver när dollarn och realräntor faller i värde.

Ädelmetallen betraktas som en trygg hamn i spåren av omvärldsoron med ökade geopolitiska spänningar.

Den amerikanska finansnyhetskanalen rapporterar att som en följd av detta blir prognoserna för guld alltmer optimistiska.

Den här råvaruexperten går längst

Analytiker förväntar sig alltså att guld har potential att forcera den magiska barriären 5 000 dollar per uns i år. Just med hänvisning till lägre amerikanska realräntor och fortsatta penningpolitiska lättnader från USA:s centralbank Federal Reserve, samtidigt som det blir en fortsatt diversifiering bort från dollarn.

Julia Du, senior råvarustrateg på ICBC Standard Bank, går längre i sin prognos och räknar med att guldpriset kan nå så högt som 7 150 dollar.

”Guld är fortfarande huvudnyheten efter ett rekordartat 2025”, säger LBMA i sin prognosundersökning, rapporterar CNBC.

