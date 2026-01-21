På onsdagen har guld stigit till mer än 4 800 dollar per uns och nu spår analytiker att ädelmetallen kan spränga 5 000 dollar-gränsen och att priset kan skena i väg långt mer än så.
Råvarustrateg: Guld kan nå 7 150 dollar i år
Mest läst i kategorin
Guld och platina stiger till nya rekord
Silver är nära en ny rekordnivå medan guld och silver når nya toppnivåer i spåren av en förvärrad Grönlandskris. Men det är inte bara det som får investerare att vända sig till tryggare hamnar, även rädsla över ”en härdsmälta i den japanska statsskulden” bidrar till stigande efterfrågan på tillflyktsorter då det ökar oron för finanspolitiken …
Första gången någonsin: Storbanken rekommenderar guld
Expandera portföljen och gör den mer “robust”. Det är rådet från Danske Bank som nu rekommenderar guld för första gången. Investera i guld. Utveckla portföljen och gör den “lite mer robust”. Investera i guld Ja så låter det från Danske Bank som nu uppmanar privatkunder att blicka mot guld som investering. Det är första gången …
Proffs: Troligt att rallyt i guld fortsätter
Efter USA-presidenten Donald Trumps tullhot mot Europa rusar guld och silver mot nya rekordhöjder, och rallyt för ädelmetaller väntas fortsätta. ”Guldets uppgång har varit kraftfull, men den har också varit förankrad i fundamentala faktorer som fortfarande är i hög grad på plats. Med realräntor som sannolikt kommer att falla och centralbanker som fortsätter att diversifiera …
Musks jätteraffinaderi säkrar litium till amerikanska marknaden
Teslas nya raffinaderi blir ett betydande steg i USA:s resa att säkra den inhemska litiumproduktionen. Det var under årets andra vecka som Elon Musk, via X, berättade att Teslas nya litiumraffinaderi i Texas nu satts igång, något som Oilprice.com var tidiga att rapportera om. Raffinaderiet, som ligger strax utanför den med amerikanska mått mätta blygsamma …
Dollarn sjunker och guld och silver slår nya rekord
Dollarn sjunker medan ädelmetaller ökar på USA-presidenten Donald Trumps nya tullhot, uppger Fortune. Finansmarknaderna reagerar med att dollarn backar 0,31 procent mot euron till 1,16 dollar, samtidigt som den amerikanska valutan tappar 0,32 procent mot den japanska yenen till 157,58. Guldpriset stiger omvänt med 1,95 procent till nya rekordet 4 684,30 dollar per uns. Silverpriset …
Efter ett rekordstarkt år 2026 har guld gått in i det nya året ”med intakt momentum”, konstaterar CNBC och berättar att analytiker som tillfrågats av London Bullion Market tror att guldpriset kan avancera över 5 000 dollar.
I dag, onsdag, har priset på den glänsande råvaran noterat en ny rekordnivå på över 4 800 dollar efter Trumps tullhot mot Europa i Grönlandskrisen och ökad oro för ett handelskrig.
Läs också: Första gången någonsin: Storbanken rekommenderar guld DagensPS
Då vänder sig investerare till guld
Investerare söker sig till guld, som anses vara en säker tillflyktsort, när de globala spänningarna ökar politiskt och ekonomiskt.
Det har rått guldfeber under en längre tid och frågan som investerare ställer sig är hur mycket guldpriset kan gå upp efter den enorma försäljningen av guldtackor, särskilt centralbanker har köpt och fortsätter köpa tonvis med guld och fyller på sina reserver när dollarn och realräntor faller i värde.
Ädelmetallen betraktas som en trygg hamn i spåren av omvärldsoron med ökade geopolitiska spänningar.
Den amerikanska finansnyhetskanalen rapporterar att som en följd av detta blir prognoserna för guld alltmer optimistiska.
Den här råvaruexperten går längst
Analytiker förväntar sig alltså att guld har potential att forcera den magiska barriären 5 000 dollar per uns i år. Just med hänvisning till lägre amerikanska realräntor och fortsatta penningpolitiska lättnader från USA:s centralbank Federal Reserve, samtidigt som det blir en fortsatt diversifiering bort från dollarn.
Julia Du, senior råvarustrateg på ICBC Standard Bank, går längre i sin prognos och räknar med att guldpriset kan nå så högt som 7 150 dollar.
”Guld är fortfarande huvudnyheten efter ett rekordartat 2025”, säger LBMA i sin prognosundersökning, rapporterar CNBC.
Läs även: Guld och platina stiger till nya rekord DagensPS
Se klippet: Experten: Guld har mer att ge – trots kraftiga uppgången Realtid
Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.
Senaste nytt
Från kanonkulor till cocktails: döda torget som vill få liv
Gustav Adolfs torg har länge varit Stockholms mest förbisedda scen. Alla vet var det ligger. Nästan ingen stannar. Nu ska torget som en gång fylldes av beväpnade dalabönder och maktens processioner fyllas med något betydligt fredligare: middagsgäster. Det är ett försök att göra city till kväll igen. Ett torg man korsar, inte besöker Gustav Adolfs …
Växter överraskar forskare – genombrott kan förändra jordbruket
Med ett nytt superinstrument kan forskare för första gången följa växters ”andning” i realtid. Människor och växter uppfattas ofta som varandras motsatser. Ändå visar modern forskning gång på gång hur komplexa växter faktiskt är. De kommunicerar kemiskt med varandra, känner igen släktingar och anpassar sin tillväxt därefter. Nu har forskare dessutom lyckats dokumentera ett människoliknande …
OpenAI tar ChatGPT ut i verkligheten – fysisk AI-enhet redan i år
Den nya hårdvaran ska fungera som en personlig AI-följeslagare snarare än ännu en skärm i vardagen. OpenAI är på väg att ta ett avgörande steg bort från enbart mjukvara. Bolaget planerar att presentera sin första fysiska AI-enhet, ett projekt som beskrivs som ett nytt slags personligt gränssnitt mellan människa och artificiell intelligens. Beskedet gavs av …
Volkswagens storsäljare kan försvinna – får nytt namn
Efter år av topplaceringar och starka försäljningssiffror står Volkswagens el-SUV ID.4 inför sin största förändring hittills. Volkswagen ID.4 har under flera år varit en av märkets viktigaste modeller i Norden. I Norge ensam har omkring 43 000 exemplar registrerats sedan lanseringen 2021, vilket gjort modellen till Volkswagens tydligaste elbilssuccé. Men nu pekar allt på att …
Råvarustrateg: Guld kan nå 7 150 dollar i år
På onsdagen har guld stigit till mer än 4 800 dollar per uns och nu spår analytiker att ädelmetallen kan spränga 5 000 dollar-gränsen och att priset kan skena i väg långt mer än så. Efter ett rekordstarkt år 2026 har guld gått in i det nya året ”med intakt momentum”, konstaterar CNBC och berättar …