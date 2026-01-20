Första gången någonsin: Storbanken rekommenderar guld

Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …

Uppfattas som säker investering

Guld uppfattas ofta som en säkrare investering i geopolitiskt osäkra tider, och guldpriset har stigit ordentligt på sistone i takt med att nya uttalanden från Vita huset skakar om världsledarna.

Efter Donald Trumps senaste tullhot mot Europa rusar guld och silver mot nya rekordhöjder, och rallyt för ädelmetaller väntas fortsätta framöver, samtidigt som det kan bli skakigt på börserna.

Att bygga ut portföljen i tider som dessa är kanske trots allt ingen dum idé menar Danske Bank, som uppmanar investerare att blicka bortom aktier och obligationer.

”Vi tittar på vad som går bra när aktier går dåligt, och under år då aktiemarknaden har fallit kraftigt har guld vanligtvis gått bra”, säger chefsstrategen på Danske Bank Frank Øland till FinansWatch.

Guld och silver har båda gått upp i pris den senaste tiden. (Foto: Anders Wiklund/TT)

Ha runt 5 procent guld

Bankens rådgivare kommer under 2026 kunna ge råd kring guldinvesteringar till sina kunder, där en måttstock blir att ha runt 5 procent av sin portfölj investerat i guld.

Banken har ingen egen guldfond utan rekommenderar i nuläget istället en ny fond från fondbolaget Maj Invest – som investerar i guld, silver och olika gruvbolag.

Om intresset blir stort hos kunderna kan Danske Bank dock skapa en egen fond för guldinvesteringar längre fram.

Guldläge för investerare

Investerare har blickat allt mer mot guld- och silver på sistone, där alla vill vara med på ädelmetallernas rush.

När priserna är på väg upp har det även gett nytt bränsle åt gruvbolagens aktiekurser.

Guld är på allas läppar, numera även hos Danske Bank.

