Pipelineboom – miljarder investeras för att minska sårbarhet

Lösningen verkar vara pipelines.

Runt om i världen planeras eller byggs över 32 000 kilometer nya oljeledningar, enligt analysföretaget Global Energy Monitor. Det motsvarar en betydande utbyggnad av det globala nätverket, som redan omfattar omkring 350 000 kilometer.

Dyra ledningar – men dyrare alternativ

Enligt The Economist kostar en modern oljeledning med kapacitet att transportera omkring en miljon fat per dag i genomsnitt omkring 5 miljarder dollar att bygga per 1 000 kilometer. I bergig terräng kan kostnaden bli betydligt högre.

Trots den höga prislappen är alternativen ofta dyrare. Att transportera motsvarande mängd olja med lastbil eller järnväg kostar normalt omkring fem gånger så mycket. Sjötransporter är billigare, men kan snabbt störas av krig, piratverksamhet eller blockader.

”Instängd olja är värdelös”, konstaterar Rob West på analysföretaget Thunder Said Energy i en kommentar till The Economist.

Investerarna sugna

Investerarnas intresse har vuxit kraftigt. Infrastrukturfonder förvaltar nu omkring 1 600 miljarder dollar, enligt McKinsey, fyra gånger mer än för tio år sedan. Den stabila avkastningen från pipelines, ofta mellan 6 och 8 procent per år genom långsiktiga ”take-or-pay”-avtal, har gjort tillgångsslaget attraktivt för kapitalförvaltare.

Nyligen reste amerikanska KKR sin största infrastrukturfond hittills på 19 miljarder dollar. Tillsammans med Blackstone och Brookfield har bolaget också tecknat ett avtal värt 16 miljarder dollar om en andel i Kuwaits pipelinesystem, enligt The Economist.

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Många projekt stoppas också

Men investeringarna långt ifrån riskfria. Tillståndsprocesser kan dra ut på tiden i flera år och gränsöverskridande projekt har ofta stoppats av politiska konflikter eller miljömotstånd. Enligt Global Energy Monitor har omkring 35 000 kilometer planerade olje- och gasledningar lagts ned de senaste sju åren.

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