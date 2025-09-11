Dagens PS
Dagensps.se
Råvaror

Oljetoppen sågar Norge – bör blicka mot USA

Oljetoppen Bijan Mossavar-Rahmani sågar Norges oljeproduktion.
Oljetoppen Bijan Mossavar-Rahmani sågar Norges oljeproduktion. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 11 sep. 2025Publicerad: 11 sep. 2025

Norges gas-och oljeproduktion går alldeles för långsamt och landet utnyttjar inte sin fulla potential. Det anser oljetoppen Bijan Mossavar-Rahmani som vill att Norge blickar mot USA.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Det tar ofta mellan fem och tio år från upptäckt till produktion i Norge.

Oljetoppen sågar Norge

Det är alldeles för lång tid menar oljetoppen Bijan Mossavar-Rahmani, som nu sågar Norges gas-och oljeproduktion.

Det är dubbelt eller tre gånger så lång som det tar att pumpa upp gas- och olja från Mexikanska golfen till exempel, skriver Dagens Næringsliv.

“Vi tror att branschen i Norge skulle kunna behöva lite mer ”amerikansk nous””, säger han och förklarar begreppet med ”praktisk intelligens, sunt förnuft”.

“Det går väldigt långsamt jämfört med USA. Vi tror att olje- och gasindustrin skulle kunna använda mer amerikanskt sunt förnuft, och sättet som amerikaner driver branschen på”, uppger Bijan Mossavar-Rahmani som befinner sig på Paretos årliga energikonferens.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Bör följa Trumps tankesätt

Han tycker att Norge bör anamma Trumps tankesätt “Drill, baby drill” i större utsträckning och att den norska industrin bör utnyttja sin potential och “komma ur soffan”.

Bijan Mossavar-Rahmani sitter själv som ordförande i DNO, den norska olje- och gasoperatören som är verksam i Mellanöstern och Nordsjön.

ANNONS

Som ett sätt att skynda på processen bör företag på den norska kontinentalsockeln bli bättre på att dela information och kunna ta in nya volymer olja och gas.

Bijan Mossavar-Rahmani håller samtidigt med om att även DNO kan bli snabbare i sina processer.

Norge måste bli snabbare på att utvinna olja och gas.
Norge måste bli snabbare på att utvinna olja och gas. (Foto: TT)

Oljan har en framtid

Att oljans tid skulle ta slut inom kort ligger inte ens på hans bord, framtiden ser ljus ut för det svarta guldet.

“Det finns mycket olja och gas att hitta där ute, och efterfrågan fortsätter att öka. Inte bara på olja, utan även på bränslen och kemikalier. Det är fortfarande den mest omsatta råvaran som finns, även om den är föremål för politisk risk”, säger han.

Läs även:

Norge ökar takten i oljeindustrin. Dagens PS

Världens renaste olja? Rapport synar Norges dubbelspel. Dagens PS

ANNONS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
GasNorgeOljaproduktionUSA
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS