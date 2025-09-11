Oljetoppen sågar Norge – bör blicka mot USA

Det tar ofta mellan fem och tio år från upptäckt till produktion i Norge.

Oljetoppen sågar Norge

Det är alldeles för lång tid menar oljetoppen Bijan Mossavar-Rahmani, som nu sågar Norges gas-och oljeproduktion.

Det är dubbelt eller tre gånger så lång som det tar att pumpa upp gas- och olja från Mexikanska golfen till exempel, skriver Dagens Næringsliv.

“Vi tror att branschen i Norge skulle kunna behöva lite mer ”amerikansk nous””, säger han och förklarar begreppet med ”praktisk intelligens, sunt förnuft”.

“Det går väldigt långsamt jämfört med USA. Vi tror att olje- och gasindustrin skulle kunna använda mer amerikanskt sunt förnuft, och sättet som amerikaner driver branschen på”, uppger Bijan Mossavar-Rahmani som befinner sig på Paretos årliga energikonferens.