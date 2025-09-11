Norges gas-och oljeproduktion går alldeles för långsamt och landet utnyttjar inte sin fulla potential. Det anser oljetoppen Bijan Mossavar-Rahmani som vill att Norge blickar mot USA.
Oljetoppen sågar Norge – bör blicka mot USA
Det tar ofta mellan fem och tio år från upptäckt till produktion i Norge.
Oljetoppen sågar Norge
Det är alldeles för lång tid menar oljetoppen Bijan Mossavar-Rahmani, som nu sågar Norges gas-och oljeproduktion.
Det är dubbelt eller tre gånger så lång som det tar att pumpa upp gas- och olja från Mexikanska golfen till exempel, skriver Dagens Næringsliv.
“Vi tror att branschen i Norge skulle kunna behöva lite mer ”amerikansk nous””, säger han och förklarar begreppet med ”praktisk intelligens, sunt förnuft”.
“Det går väldigt långsamt jämfört med USA. Vi tror att olje- och gasindustrin skulle kunna använda mer amerikanskt sunt förnuft, och sättet som amerikaner driver branschen på”, uppger Bijan Mossavar-Rahmani som befinner sig på Paretos årliga energikonferens.
Bör följa Trumps tankesätt
Han tycker att Norge bör anamma Trumps tankesätt “Drill, baby drill” i större utsträckning och att den norska industrin bör utnyttja sin potential och “komma ur soffan”.
Bijan Mossavar-Rahmani sitter själv som ordförande i DNO, den norska olje- och gasoperatören som är verksam i Mellanöstern och Nordsjön.
Som ett sätt att skynda på processen bör företag på den norska kontinentalsockeln bli bättre på att dela information och kunna ta in nya volymer olja och gas.
Bijan Mossavar-Rahmani håller samtidigt med om att även DNO kan bli snabbare i sina processer.
Oljan har en framtid
Att oljans tid skulle ta slut inom kort ligger inte ens på hans bord, framtiden ser ljus ut för det svarta guldet.
“Det finns mycket olja och gas att hitta där ute, och efterfrågan fortsätter att öka. Inte bara på olja, utan även på bränslen och kemikalier. Det är fortfarande den mest omsatta råvaran som finns, även om den är föremål för politisk risk”, säger han.
