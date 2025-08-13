Investerarens råd: "Köp guld och glöm bort det"

Alternativa råvaror, fler fyndigheter, dollarns utveckling, nya material och rymdens ofantliga möjligheter.

Allt ingredienser i den soppa som landade i frågan ”Kan guld bli värdelöst?”

Vi bad Michel Rufli, vd för Nordic Gold Trade, att bena ut frågan. Rufli är lugn, så lugn att han upprepar sitt traditionella råd; köp guld och glöm bort det…

Men vi tar det från början och grunden till att guldet över tid alltid varit så högt värderat, nämligen att det inte finns så mycket.

Ödesfrågan: Kan guld bli värdelöst? Dagens PS

”Ingen brist på guld”

”Det är egentligen ingen brist på guld här på jorden, det finns flera fyndigheter som idag inte utvinns”, säger Michel Rufli till Dagens PS.

”Det hittas nya fyndigheter konstant, men kostnaden för att utvinna dessa överskrider vida dagens guldpris”, tillägger han och exemplifierar med att det faktiskt finns mikroskopiska mängder guld i världshaven.

”Men kostnaden för att utvinna guldet är extremt hög och extremt energikrävande.”

ANNONS

Inte heller ser guld-vd:n alternativa råvaror, som de sällsynta jordartsmetaller världen skriker efter, som ett hot mot guldet.

”Den nya gröna tekniken som ofta omfattar elektrifiering gör att guldet behåller sin attraktion som icke korroderande ädelmetall. Sällsynta jordartsmetaller som behövs är ny mark att utvinna, medan guldet är befintlig gruvdrift”, sammanfattar Rufli.

”Självklart kan priset på jordartsmetaller öka i och med ökad efterfrågan, men det kommer fortfarande behövas guld.”

Startup knäckte koden: “Så ska vi tillverka guld”. Dagens PS