Investerarens råd: "Köp guld och glöm bort det"
Alternativa råvaror, fler fyndigheter, dollarns utveckling, nya material och rymdens ofantliga möjligheter.
Allt ingredienser i den soppa som landade i frågan ”Kan guld bli värdelöst?”
Vi bad Michel Rufli, vd för Nordic Gold Trade, att bena ut frågan. Rufli är lugn, så lugn att han upprepar sitt traditionella råd; köp guld och glöm bort det…
Men vi tar det från början och grunden till att guldet över tid alltid varit så högt värderat, nämligen att det inte finns så mycket.
”Ingen brist på guld”
”Det är egentligen ingen brist på guld här på jorden, det finns flera fyndigheter som idag inte utvinns”, säger Michel Rufli till Dagens PS.
”Det hittas nya fyndigheter konstant, men kostnaden för att utvinna dessa överskrider vida dagens guldpris”, tillägger han och exemplifierar med att det faktiskt finns mikroskopiska mängder guld i världshaven.
”Men kostnaden för att utvinna guldet är extremt hög och extremt energikrävande.”
Inte heller ser guld-vd:n alternativa råvaror, som de sällsynta jordartsmetaller världen skriker efter, som ett hot mot guldet.
”Den nya gröna tekniken som ofta omfattar elektrifiering gör att guldet behåller sin attraktion som icke korroderande ädelmetall. Sällsynta jordartsmetaller som behövs är ny mark att utvinna, medan guldet är befintlig gruvdrift”, sammanfattar Rufli.
”Självklart kan priset på jordartsmetaller öka i och med ökad efterfrågan, men det kommer fortfarande behövas guld.”
”Hög kostnad i rymden”
Inte heller ligger Michel Rufli sömnlös utifrån det enorma fyndigheter som finns i rymden, möjliga för utvinning på lång sikt.
”I rymden finns det oerhört mycket ädelmetall, inte bara i asteroider och på planeter, men även bland allt ”skrot” som människan skickat dit”, påpekar han.
”Även om vi bestämmer oss för att återvinna rymdskrot så kommer det att ske till en hög kostnad för den rena ädelmetallen.”
Ett annat ”irritationsmoment” för guldet är den amerikanska dollarn, nu i skenet av Trump-regimens agerande på den globala scenen.
”Generellt sett är det så att när guldpriset ökar i dollar per ounce, så sker det parallellt en försvagning av dollarn mot andra valutor. Priset blir således utjämnat i andra valutor än i amerikanska dollar”, analyserar Rufli som ser att det historiskt ”oftast varit så, men några kortare undantag”.
Rådet: köp guld och glöm bort
Så…var landar vi på nedersta raden? Jo, enligt Michel Rufli i att det är stabilt och tryggt att köpa guld.
”Stora investerare är mindre intresserade av ett tillfälligt pris på guld. Det är ute efter att köpa guld utifrån deras strategi. Små investerare jagar ofta ´bästa pristillfället´ vilket ofta leder till att köpet uteblir och priserna går upp”, sammanfattar han.
”Det är två helt olika aktörer med två helt olika approacher. Mitt tips brukar vara: Köp guld när du funderar på att göra det, göm det därefter och ”glöm bort” det till dess att du behöver tillgången.”
”Då får man absolut bästa diversifieringen gentemot andra investeringar”, avslutar Nordic Gold Trades vd.
Alternativa råvaror, fler fyndigheter, dollarns utveckling, nya material och rymdens ofantliga möjligheter. Allt ingredienser i den soppa som landade i frågan "Kan guld bli värdelöst?" Vi bad Michel Rufli, vd för Nordic Gold Trade, att bena ut frågan.
