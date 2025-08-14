En dämpad efterfrågan på wellpapp kan vara en stark indikator på att den amerikanska handeln kommer att backa om ett tag.
Kartonger avslöjar hur ekonomin mår på riktigt
Många vill ta tempen på den amerikanska ekonomin just nu. Ett flertal analytiker väntar med spänning på detaljhandelssiffror som släpps nu på fredag för att veta hur de amerikanska konsumenterna mår.
Men det finns andra, redan nu tillgängliga siffror, som kan ge en föraning om var ekonomin är på väg. Försäljningen av wellpapp, skriver Bloomberg.
Kartonger ner på lägsta nivån på tio år
Enligt siffror från den amerikanska branschorganistionen Fibre Box Association var försäljningen av wellpapp i det andra kvartalet nere på den lägsta nivån sedan 2015.
Den amerikanska producenten papper och pappersmassa, International Paper Co, som är en av världens största såg under samma period en nedgång på försäljningen med 5 procent. Förpackningsgiganten Smurfit Westrock Plc, med bas i Irland, såg sin försäljning minska med 4,5 procent i Nordamerika. Det var den största minskningen de sett globalt.
I USA utgör nästan 70 procent av ekonomin av konsumtion så varje tecken på att den svajar följs noggrant. Under juni ökade försäljningssiffrorna något men frågan är hur de ser ut under juli.
Kopplingen mellan försäljning av kartonger och försäljning av varor är inte hundraprocentig. Men det kan, liksom andra konsumentbeteenden som uteblivna frisörbesök eller färre restaurangbesök, ge tidiga varningar om var ekonomin är på väg.
Kartonger beställs också relativt nära i tid av bolagen som använder dom. Detta gör att det kan vara en snabb indikator på hur handeln ligger till.
Trögt även i Sverige
Den svenska pappersindustrin är internationellt sett stor och landet är den fjärde största exportören i världen.
Under 2024 växte export av svenskt papper och kartong kraftigt enligt den senaste rapporten från Skogsindustrierna som släpptes i april. Till stor del berodde det på återuppgbyggnad av lagernivåer som tömts under 2023.
Under de två första månaderna av året sjönk produktionen av massa och papper med 3 procent. Totalt försvann cirka 93 000 ton massa från den svenska marknaden.
Vid 2025 års början sjönk även försäljningen till andra länder med 38 000 ton, en minskning med 3 procent. Minskningen drivs framför allt av vikande volymer till både Östeuropa och Asien. Samtidigt vinner Sverige mark i till exempel EU och Nordamerika.
Trots den dåliga konjunkturen så ökade dock försäljningen av papper och kartong med 8 procent vid början av året. Förpackningar var också det enda segmentet inom pappersindustrin som såg tillväxt.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
