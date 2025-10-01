Dagens PS
Nästa marknad där Trump vill satsa miljarder

Byggnation vid Thacker Pass-projektet i Nevada, som kan bli en av Nordamerikas största litiumkällor.
Byggnation vid Thacker Pass-projektet i Nevada, som kan bli en av Nordamerikas största litiumkällor. (Foto: Rick Bowmer/AP/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 01 okt. 2025Publicerad: 01 okt. 2025

USA vill minska sitt beroende av Kina och stärker greppet om viktiga råvaror. Nu diskuteras nya investeringar.

Efter jätteaffären med MP Materials kan Vita huset vara redo för nya miljardinvesteringar. Den här gången handlar det om litium och en gruva som kan bli Nordamerikas största.

Missa inte: Konkursen som får Wall Street att hålla andan.

MP-affären skakade om marknaden

För tre månader sedan exploderade aktiekurserna i bolag som producerar sällsynta jordartsmetaller. Bakgrunden var MP Materials historiska avtal med det amerikanska försvarsdepartementet, skriver Oilprice.

Pentagon gick in med 400 miljoner dollar i preferensaktier och fick teckningsoptioner för fler aktier längre fram. Staten lånade också ut 150 miljoner dollar, medan JPMorgan och Goldman Sachs ordnade ytterligare 1 miljard dollar i privat finansiering.

MP Materials beskrev uppgörelsen som ett ”transformerande offentlig-privat partnerskap” för att påskynda USA:s oberoende av sällsynta jordartsmagneter.

”Detta initiativ markerar en avgörande åtgärd från Trump-administrationen för att påskynda den amerikanska leveranskedjans oberoende”, sa James Litinsky, vd för MP Materials.

Bygget av MP:s ”10X Facility” har redan startat. Det är en ny magnetfabrik som ska minska importberoendet och planeras stå klar 2028. Avtalet innehåller dessutom en golvprisgaranti på 110 dollar per kilo för NdPr-magneter, nästan dubbelt så mycket som marknadspriset.

Trump siktar på litium

Nu pekar mycket på enligt Oilprice, att Trump vill göra fler liknande drag. Enligt uppgifter har administrationen föreslagit en aktiepost i Lithium Americas. Bolaget förhandlar om ett lån på 2,2 miljarder dollar för att utveckla Thacker Pass-gruvan i Nevada.

Gruvan planeras bli en av de största litiumkällorna i Nordamerika och väntas stå klar 2027.

Mark Chalmers, vd för Energy Fuels, har sagt att fler avtal är nödvändiga om USA ska bryta sitt beroende av Kina. Han har också varnat för riskerna med att bara förlita sig på ett företag.

En tjänsteman i Trump-administrationen säger till CNBC att Vita huset ”utesluter inte andra avtal med aktieinnehav eller prisgolv som vi gjorde med MP Materials, men det betyder inte att alla initiativ vi tar skulle vara i form av MP-avtalet”.

Donald Trump driver på för nya satsningar på kritiska mineraler i USA. (Foto: Jacquelyn Martin/TT)
Donald Trump driver på för nya satsningar på kritiska mineraler i USA. (Foto: Jacquelyn Martin/TT)

Läs också: Sparproffset: Sluta spara fel – sex enkla råd.

Kina svarar

Samtidigt växer spänningarna med Kina, som ser USA:s satsningar som ett hot mot sin egen dominans. Landet har redan fått känna av Trumps tullar och står nu inför en effektiv avgift på 64,9 procent.

Som motdrag har Peking infört egna tullar på amerikanska varor och begränsat exporten av sällsynta jordartsmetaller. Exportörer måste nu ansöka om licens och redovisa hur material som dysprosium, gadolinium och yttrium ska användas.

Det är inte första gången Kina använder sin position. Under 2023 stoppade landet exporten av teknik för att separera jordartsmetaller. Tidigare hade även antimon, gallium och germanium stoppats, ämnen som är viktiga för chip, kommunikation och försvar.

Rich Nolan, vd för National Mining Association, framhåller att fler federala satsningar på kobolt, grafit och litium kan jämna ut prisvolatiliteten som ofta drabbar amerikanska bolag.

Även Kent Masters, vd för Albemarle, välkomnar statligt stöd: ”Vad man vill göra är att flytta marknaden så att den privata industrin kan investera bakom den”, sa han till CNBC i juli.

Läs även: Oroande signaler: Gen Z inte redo för jobbet.

Läs även: Finskt kryphål i sanktionerna mot Ryssland.

Donald TrumpmineralerUSA
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

