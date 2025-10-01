Nästa marknad där Trump vill satsa miljarder

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Trump siktar på litium

ANNONS

Nu pekar mycket på enligt Oilprice, att Trump vill göra fler liknande drag. Enligt uppgifter har administrationen föreslagit en aktiepost i Lithium Americas. Bolaget förhandlar om ett lån på 2,2 miljarder dollar för att utveckla Thacker Pass-gruvan i Nevada.

Gruvan planeras bli en av de största litiumkällorna i Nordamerika och väntas stå klar 2027.

Mark Chalmers, vd för Energy Fuels, har sagt att fler avtal är nödvändiga om USA ska bryta sitt beroende av Kina. Han har också varnat för riskerna med att bara förlita sig på ett företag.

En tjänsteman i Trump-administrationen säger till CNBC att Vita huset ”utesluter inte andra avtal med aktieinnehav eller prisgolv som vi gjorde med MP Materials, men det betyder inte att alla initiativ vi tar skulle vara i form av MP-avtalet”.

Donald Trump driver på för nya satsningar på kritiska mineraler i USA. (Foto: Jacquelyn Martin/TT)

Kina svarar

Samtidigt växer spänningarna med Kina, som ser USA:s satsningar som ett hot mot sin egen dominans. Landet har redan fått känna av Trumps tullar och står nu inför en effektiv avgift på 64,9 procent.

ANNONS

Som motdrag har Peking infört egna tullar på amerikanska varor och begränsat exporten av sällsynta jordartsmetaller. Exportörer måste nu ansöka om licens och redovisa hur material som dysprosium, gadolinium och yttrium ska användas.

Det är inte första gången Kina använder sin position. Under 2023 stoppade landet exporten av teknik för att separera jordartsmetaller. Tidigare hade även antimon, gallium och germanium stoppats, ämnen som är viktiga för chip, kommunikation och försvar.

Rich Nolan, vd för National Mining Association, framhåller att fler federala satsningar på kobolt, grafit och litium kan jämna ut prisvolatiliteten som ofta drabbar amerikanska bolag.

Även Kent Masters, vd för Albemarle, välkomnar statligt stöd: ”Vad man vill göra är att flytta marknaden så att den privata industrin kan investera bakom den”, sa han till CNBC i juli.

