Trump slår mynt av makten – miljardregn från Qatar och krypto

Varningsklockor redan förra mandatperioden

Redan under förra mandatperioden i Vita huset, började varningsklockorna ringa när utländska regeringar bokade lyxmiddagar och hotellsviter vid Trumps anläggningar.



Nu har den amerikanske presidenten öppnat fler dörrar för den som vill vinna hans – eller barnens – gunst. Ett växande fastighetsimperium i Mellanöstern, egna kryptovalutor och en exklusiv medlemsklubb där de allra rikaste kan köpa sig tillträde till den innersta kretsen är flagranta exempel.

Aldrig har det aldrig varit lättare för Trumpfamiljen att slå mynt av makten och fylla sina fickor.

Fastigheter i öknen och Trump-torn i Dubai

Trumps söner, Eric och Donald Trump Jr, reste nyligen runt i Mellanöstern för att lansera nya miljardprojekt i familjens namn: ett 80-våningshotell i Jeddah, ett strandnära golf- och villakomplex i Qatar (värderat till 5,5 miljarder dollar) och flera investeringar i Dubai, bland annat en ny “Trump-tower”.

Qatars statliga utvecklare står bakom stora delar av finansieringen.

Enligt etikorganisationen CREW har Trump tjänat minst 9,6 miljoner dollar på Mellanöstern-deals under sin tid i Vita huset

Skämtkrypto nu värld miljarder

Presidentfamiljen har även kastat sig in i kryptobranschen. Två så kallade “memecoins”, en sorts skämtvalutor, $TRUMP och World Liberty Financial (WLF) är bland de mest lönsamma affärerna för Trump-entouraget hittills, som uppges ha tjänat miljarder.

WLF, där Trump kallar sig “chief crypto advocate”, har sålt $WLFI-tokens för 550 miljoner dollar. (Foto:Pixabay)

$TRUMP, som ges ut av en aktör med nära koppling till presidentfamiljen och till 80 procent kontrolleras av insiders, har enligt The Telegraph ett marknadsvärde på 2,65 miljarder dollar (per 14 maj 2025). Enligt analysföretaget Chainalysis har den genererat över 320 miljoner dollar i transaktionsavgifter.

Valutan kan användas som biljett till exklusiva event, inklusive middagar med Donald Trump.

WLF, där Trump själv titulerar sig “chief crypto advocate”, har sålt $WLFI-tokens för 550 miljoner dollar. Enligt New York Times har Trump-familjens andel i kryptovalutorna redan passerat 1,1 miljarder dollar.

Avreglerar marknaden

Samtidigt har administrationen drivit igenom stora lättnader i kryptoregleringen. Justitiedepartementet har lagt ned sin enhet för kryptobrott, och den nya lagen GENIUS Act ska bana väg för så kallade stablecoins i det federala betalningssystemet.

Lättnaderna väntas gynna Trump-familjen, liksom ett nytt projekt med en Abu Dhabi-stödd “stablecoin” förväntas generera hundratals miljoner.

“Det är en konstitutionell och korrupt röra,” säger Norm Eisen, tidigare etikrådgivare i Vita huset under Obama-administrationen, och pekar på den uppenbara intressekonflikten, som saknar motstycke i amerikansk historia.

“Hur kan man lita på en president som själv reglerar en bransch” frågar han sig.



Andra pekar på kryptobolagen som de stor vinnarna, i Trump-eran och att kryptovalutorna nu blir officiellt erkända. Under måndagen anslöt sig en av krypto branschens största börser, Coinbase, till S&P 500 – aktieindexet som följer de största börsnoterade företagen i USA.

“Jag tycker att det är ett historiskt ögonblick för branschen och ett riktigt speciellt ögonblick för Coinbase”, säger Faryar Shirzad, företagets policychef, till radiostationen NPR.

Priset för närheten till makten: 500 000 dollar

Tillgång till presidentens inre krets är mer än någonsin en fråga om pengar. Klubben “Executive Branch”, startad av Donald Trump Jr, tar över en halv miljon dollar i medlemsavgift.



Även detta får traditionella MAGA-anhängare tveksamma.



”Den här typen av skumraskbeteende undergräver hans agenda och trovärdighet. Även om det inte är brottsligt, är det dålig publicitet,” sade Ben Shapiro.

Men det verkar fungera. Presidentens installationskommitté slog alla tidigare rekord och samlade in 239 miljoner dollar i donationer från företag och lobbyister. Det är mer än dubbelt så mycket som Trump själv fick in 2017 och mer än fyra gånger vad George W Bush fick ihop 2005.



“Det är fritt fram för korruption i Washington,” säger Jordan Libowitz på etikgruppen CREW till The Telegraph.

Vita huset avfärdar kritiken och försvarar presidentens agerande:

“President Trump agerar endast i det amerikanska folkets bästa intresse, vilket bekräftas av att han blivit omvald med ett starkt mandat”

