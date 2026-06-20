Illegal guldhandel har exploderat i takt med att priset nästan fördubblats på två år. World Gold Council kallar utvecklingen en ”kris” och flera länder förbereder lagstiftning för att strypa flödena.
Guldsmuggling värd 120 miljarder dollar per år – nu skärps reglerna
Värdet av den globala guldsmugglingen har passerat 120 miljarder dollar om året. Det uppger David Tait, vd för World Gold Council, till Financial Times som beskriver situationen som ”en kris för det internationella samfundet”.
Bakom ökningen ligger guldets kraftiga prisrally. Priset har nästan fördubblats de senaste två åren, trots en kraftig tillbakagång de senaste månaderna. Det har gjort illegal gruvdrift och smuggling betydligt mer lönsamt.
Finansierar konflikter
En femtedel av världens guld produceras av småskaliga gruvarbetare. Men bara 1 procent av det guld som når Londonbörsens certifierade leveranskedjor kommer från dessa producenter. Resten hamnar i informella flöden som är svåra att spåra.
När guld väl har raffinerats är det kemiskt identiskt, oavsett ursprung. Det gör metallen attraktiv för penningtvätt och kriminella nätverk.
Intäkterna misstänks bland annat finansiera väpnade konflikter i Sudan och Kongo-Kinshasa.
Kopplingen till krypto oroar
Ruth Crowell, vd för London Bullion Market Association, säger att de höga priserna gör det ”mer brådskande” att strypa de illegala flödena.
Storbritanniens vice premiärminister David Lammy varnar för att kopplingarna mellan guld och kryptovalutor blir allt starkare, vilket ytterligare försvårar spårning av illegala transaktioner.
Samtidigt pågår en bredare makroförändring där centralbanker världen över köper guld i rekordtakt, delvis för att minska beroendet av dollarn. Det driver upp efterfrågan och gör den illegala handeln ännu mer lukrativ.
Lagstiftning på gång
I USA behandlar kongressen ett tvärpolitiskt lagförslag som ska ge utrikesdepartementet i uppdrag att ta fram en strategi mot illegal guldutvinning. Förslaget inkluderar en särskild utredning av guldbrytning i Venezuela.
Storbritannien planerar att skärpa arbetet mot penningtvätt kopplat till guld och ska arrangera ett toppmöte om olaglig finansiering den 23-24 juni.
Expeter menar att G7-länderna måste ta ett samlat grepp. ”Om vi får med oss G7 och lagstiftarna finns det en chans att vända utvecklingen”
Guldpriset har trots den senaste tidens fall fortfarande mer än fördubblats sedan början av 2024. Råvarustrateger ser potential för ytterligare uppgångar på längre sikt, samtidigt som kampen mellan centralbankernas guldköp och nya regleringar väntas forma marknaden framöver.