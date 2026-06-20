Guldsmuggling värd 120 miljarder dollar per år – nu skärps reglerna

Bakom ökningen ligger guldets kraftiga prisrally. Priset har nästan fördubblats de senaste två åren, trots en kraftig tillbakagång de senaste månaderna. Det har gjort illegal gruvdrift och smuggling betydligt mer lönsamt.

Finansierar konflikter

En femtedel av världens guld produceras av småskaliga gruvarbetare. Men bara 1 procent av det guld som når Londonbörsens certifierade leveranskedjor kommer från dessa producenter. Resten hamnar i informella flöden som är svåra att spåra.

När guld väl har raffinerats är det kemiskt identiskt, oavsett ursprung. Det gör metallen attraktiv för penningtvätt och kriminella nätverk.

Intäkterna misstänks bland annat finansiera väpnade konflikter i Sudan och Kongo-Kinshasa.