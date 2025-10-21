Centralbanker överger dollar – väljer guld istället

Priset på guld steg på måndagen med 3,5 procent till 4 359 dollar per uns, vilket enligt Dow Jones Market Data är den största dagliga ökningen sedan april 2020. Det rapporterar MarketWatch.

Samtidigt faller silver just nu på råvarumarknaden. Det har Dagens PS rapporterat om tidigare. Ädelmetallernas segersvit bruten – silver rasar

Säljer dollar, köper guld

Uppgången kom bara dagar efter att guld tillfälligt fallit i spåren av nya handelsspänningar mellan USA och Kina. Den snabba återhämtningen tyder på att marknaden ser guld som årets stora trygghetsinvestering.

”Det är helt otroligt ,” säger Thomas Winmill, fondförvaltare för Midas Discovery Fund, som investerar i guldgruvbolag.

Fondens värde hade redan ökat med 164 procent hittills i år fram till i fredags.