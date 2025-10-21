Guldpriset har rusat till rekordnivåer i veckan, när investerare och centralbanker fortsatte att flytta sina tillgångar från amerikanska dollar till mer stabila värden.
Centralbanker överger dollar – väljer guld istället
Priset på guld steg på måndagen med 3,5 procent till 4 359 dollar per uns, vilket enligt Dow Jones Market Data är den största dagliga ökningen sedan april 2020. Det rapporterar MarketWatch.
Samtidigt faller silver just nu på råvarumarknaden. Det har Dagens PS rapporterat om tidigare. Ädelmetallernas segersvit bruten – silver rasar
Säljer dollar, köper guld
Uppgången kom bara dagar efter att guld tillfälligt fallit i spåren av nya handelsspänningar mellan USA och Kina. Den snabba återhämtningen tyder på att marknaden ser guld som årets stora trygghetsinvestering.
”Det är helt otroligt ,” säger Thomas Winmill, fondförvaltare för Midas Discovery Fund, som investerar i guldgruvbolag.
Fondens värde hade redan ökat med 164 procent hittills i år fram till i fredags.
Mellanöstern spökar
Winmill menar att flera faktorer ligger bakom den nya guldruschen – bland annat ett skört eldupphör i Gaza, centralbanker som passar på att köpa vid prisnedgångar, och ökad efterfrågan från institutionella investerare i en marknad med begränsat utbud. Om det rapporterar även New York Times.
Centralbankerna byter fot när det gäller dollar
Men det mest avgörande, enligt honom, är att centralbanker inte längre ser dollarn som lika attraktiv.
”Det verkar som trenden är att dollarn blivit mindre attraktiv för flera centralbanker som tidigare var nöjda med dollardenominerad skuld,” säger Winmill till MarketWatch.
Bakgrunden är det han kallar för en militarisering av den amerikanska dollarn – att den används som politiskt verktyg i sanktioner och handelskonflikter. Det får fler länder att diversifiera sina reserver genom att investera i guld.
Svenska kronans segervarv
Enligt FactSet har dollarn hittills i år tappat omkring 9 procent mot andra större valutor, medan guldpriset stigit 65 procent.
En dollar kostar nu 9,42 kronor i skrivande stund, vilket är en av de lägsta noteringarna 2025. Lägst i kurs i år låg dollarn på 9,24 kronor den 21 juni. Bland annat SEB:s valutaanalytiker tror att dollarn kan sjunka under 9-kronorsstrecket redan innan nyår, enligt EFN.
Ädelmetallernas segersvit bruten – silver rasar
Expertens varning: "Har man missförstått guld blir det dyrt"
