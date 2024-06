Storbanken: Priset på guld backar fram till årsskiftet

Guldpriset har ökat en hel del under året. Trots det spår storbanken ABN AMRO att det kommer en nedgång under resten av 2024. Det är ett scenario som går på tvärs mot utvecklingen så här långt under året.

I februari 2024 låg priset strax över 2 000 US dollar per uns, sen dess har det ökat till dagens 2 300 US dollar. Som vi har skrivit om tidigare tror en del bedömare att priset kan fortsätta uppåt, och landa på 3 000 dollar.

ABN AMRO:s bedömning är i stället att vid årets slut kommer guldpriset att vara nere på 2 000 dollar per uns.

Förlorat momentum

Bakom analysen står Georgette Boele, Senior Economist in Sustainability på ABN AMRO Bank.

“Priset på guld nådde sin topp i början av året, men sedan har det tappat sitt momentum”, säger hon enligt Investing.com.

Hennes bedömning är att marknaden reagerar på att flera av de faktorer som legat bakom ett stigande guldpris nu har försvunnit.

Istället ser analytiker och investerare en mer osäker och komplicerad framtid. Och av den anledningen kommer priset att sjunka.