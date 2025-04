Dollar-kollaps driver upp guld till galna nivåer

I turbulensen som USA-presidenten Trumps tullpolitik utlöst faller dollarn som en sten, liksom amerikanska statsobligationer.

Investerarna flyr å sin sida till guld, som anses vara en trygg hamn.

Så ser prognoserna för guld ut i år och nästa år

Nyligen sprängde guldpriserna barriären 3 500 dollar per uns, vilket var nytt rekord, och i det osäkra ekonomiska läget som uppstått spår Wall Street-banken JP Morgan att den glänsande råvaran kan nå ett pris på 3 675 dollar per uns under årets fjärde kvartal.

Under andra kvartalet nästa år passerar guld, enligt bankjättens prognos, sedan 4 000 dollar per uns, berättar CNBC.

Det ligger ungefär i linje med en prognos från Goldman Sachs, som tror att guld kan toppa på nya rekordnivån 4 000 dollar per uns i mitten av 2026.

Läs mer här: Guld toppar med nytt rekord i börspaniken Dagens PS