Guldfebern snart slut? "Mycket sårbart"

Det säger Bob Parker, senior rådgivare vid branschorganisationen International Capital Markets Association, till CNBC:s “Squawk Box Europe” på måndagen.

Uttalandet kommer efter att guldpriset på måndagen förlängt sin rekordlånga svit med ännu ett rekord.

De senaste veckorna har guld överträffat sina all-time-high-nivåer upprepade gånger.

Men Bob Parker tror att det snart vänder nedåt för ädelmetallen. Han talar om en “catch-up-effekt” och att investerare inriktar sig på guldets underprestation och därför ökar exponeringen mot guld.

Samtidigt finns det en korrelation mellan bitcoin och guld, hävdar den seniora rådgivaren på Capital Markets.

Spår minimal uppsida i guld framöver

“Den andra faktorn, där det är mycket svårt att få tag på data, är att jag tror att det har skett en del centralbanksköp, särskilt från asiatiska centralbanker, vilket har ökat deras tillgångsallokering i sina reserver till guld.”

Trots den höga räntenivån och en relativt stark amerikansk valuta i form av dollarn har guldpriset rusat, men uppsidan för guld framöver är enligt “minimal”, säger han i CNBC-intervjun och tillägger att han “tror att guld nu är mycket sårbart för ett bakslag”.

Normalt anses guld vara en trygg tillflyktsort i osäkra tider, men guldprisrallyt nu liknar inget tidigare.

I dag, måndag, steg spotpriset på guld till 2 342 dollar per uns klockan 11.45 London-tid, det var dock upp ännu mer under den tidigare handeln och kostade då 2 353 dollar per uns.

