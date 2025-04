Tung smäll för Tesla när Kina stoppar kritiska råvaror

Under våren kommer många av Sveriges bostadsrättsföreningar att hålla sina årsstämmor, och det är en perfekt tidpunkt att ta ett helhetsgrepp om föreningens ekonomi. De senaste åren har frågor om räntenivåer, avgiftshöjningar och kostnader varit centrala, både på årsmötena och i media. Men nu när inflationen har sjunkit och räntorna har stabiliserats, är det ett …

USA och Europa – sårbara men hoppfulla

Med bristande alternativ och en stoppad anläggning i Vietnam är USA extremt beroende av kinesisk export.

Dagens PS har tidigare skrivit om hur Europa, inklusive Sverige, kan gynnas av att minska beroendet av Kina genom inhemsk brytning av sällsynta jordartsmetaller. Sverige har tillgång till dessa metaller, men brytningen är ännu inte utvecklad.

För försvarsindustrin är läget kritiskt. Ett enda amerikanskt stridsflygplan, modellen F-35, kräver nästan 400 kilo av dessa metaller, och situationen är liknande för bland annat ubåtar och missiler.

Enligt Oilprice.com har analytiker från Center for Strategic and International Studies (CSIS) varnat för att USA just nu inte har någon fungerande kapacitet för tung separering av jordartsmetaller, vilket ökar sårbarheten ytterligare.

Det är inte alls omöjligt att det är den sårbarheten som tvingar fram Vita husets tvära vändning och sänkta tonläge mot Kina.

Sveriges chans att kliva fram

Mitt i detta stormiga läge finns ändå ljusglimtar. Europa tittar alltmer mot Sverige som en potentiell leverantör av dessa kritiska råvaror.

Om Sverige lyckas utveckla brytning och raffinering kan landet inte bara minska Europas beroende av Kina utan också stärka sin ekonomiska och geopolitiska ställning.

