Ryssland förlorar miljarder

Viss återhämtning

Efter det kraftiga raset, där Nordsjöoljan ett tag handlades under 60 dollar per fat, har priset återhämtat sig något till omkring 68 dollar. Det är i linje med Rysslands reviderade prognoser för genomsnittspriset under 2025.

Tidigare räknade landet med priser över 80 dollar per fat, men prognoserna har nu sänkts till omkring 70 dollar både för innevarande och kommande år.

Motståndskraftig ekonomi

Sedan krigets början har ekonomer i väst regelbundet spekulerat om en kollaps för den ryska ekonomin. Sanktioner och ett dyrt krig förväntades driva landet in i ett ekonomiskt mörker, men detta har ännu inte skett.

Ryssland har tvärtom överraskat, tack vare fortsatt höga intäkter från energiexport, stärkta relationer med länder utanför västvärlden och en anmärkningsvärd förmåga att snabbt ställa om ekonomin.

Men läget är utan tvekan pressat. Landets inflation överstiger 20 procent, samtidigt som den ryska centralbanken håller styrräntan på över 20 procent. Många internationella företag har lämnat Ryssland, och stora delar av landets handel begränsas fortfarande av hårda västliga sanktioner.

Den som tror eller hoppas att det låga oljepriset ska bli det som slutligen knäcker Rysslands ekonomi lär, med hänsyn till de senaste årens utveckling, bli besviken. Däremot råder det inga tvivel om att intäktsraset på flera miljarder dollar i månaden kommer att märkas ordentligt.

