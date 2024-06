Guldpriset stannar av i väntan på nya inflationssiffror

Priset på guld har mattats något de senaste dagarna. Särskilt i den asiatiska handeln. Orsaken är det i slutet av denna vecka kommer nya siffror kring USA:s bruttonationalprodukt för första kvartalet samt konsumtionen i landet. Det skriver CNBC.

Avstannande uppgång

Under det första halvåret har guldpriset stigit från strax över 2 000 dollar per uns till över 2 300 på senare tid. Det har även funnits spekulationer att det ska nå rekordnivån 3 000 dollar under året.

Under juni har det stabiliserats runt 2 300 dollar per uns.

Enligt experter är det framför en stabilisering av dollarn och stigande räntor på amerikanske obligationer som har lett till avmattningen för guld.