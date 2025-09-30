Dagens PS
Expertens varning: ”Har man missförstått guld blir det dyrt”

När spricker guldpriset?
När spricker guldpriset? Guld har rusat kraftigt i år, omkring 30 procent räknat i svenska kronor. Den som hoppas på kortsiktiga klipp i guld kan få en otrevlig överraskniing. (Bild: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 30 sep. 2025Publicerad: 30 sep. 2025

Priset på guld har mer än fördubblats på tre år. Nya rekord rapporteras nästan varje vecka, och för många framstår ädelmetallen som den självklara tillflykten i en skakig värld.

Men bakom den gyllene fasaden finns risker som sällan diskuteras. Förra gången guld steg kraftigt, efter finanskrisen 2008, följde ett ras som höll i sig i flera år.

Investerare som köpte på toppen fick vänta länge på att komma tillbaka till noll. Historien riskerar att upprepa sig, menar experten Michel Rufli, vd för Nordic Gold Trade.

En orolig värld göder guld

Guld har slagit prisrekord igen, och det är på sin plats att undra när rallyt ska ta slut.

Guldpriset stiger parallellt med börserna. Att guld och börser slår rekord tillsammans är ovanligt. Rufli menar att det speglar vår tid.

”Det finns en oerhörd oenighet i världen om vilken politik som ska drivas. USA:s inrikespolitik, konflikterna i Gaza, Ryssland–Ukraina och spänningarna kring Kina – allt det här hamnar i högen som är bra för guld, men dåligt för världen”, säger Rufli till dagens PS.

De senaste två åren har priset stigit kraftigt både i dollar och i kronor. Samtidigt har centralbanker världen över köpt guld i rekordtakt. ”En centralbank agerar aldrig för dagen. När de köper guld är tidshorisonten fem, tio, tjugo år”, förklarar han.

Michel Rufli, Nordic Gold Trade
Michel Rufli, vd för Nordic Gold Trade.

Guldpriset sedan finanskrisen

  • 2008: Cirka 185 kronor per gram
  • 2011: Toppade på cirka 375 kronor per gram (+100%)
  • 2013–2016: Föll tillbaka med 30% innan återhämtning
  • 2025: Tre gånger högre än 2016, efter en uppgång på över 100% de senaste tre åren
När kommer rekylen?

På kort sikt är det svårt att se en fortsatt spikrak uppgång. Rufli varnar för att investerare kan bli besvikna.

”När en tillgång stigit extremt länge kommer nästan alltid en rekyl. Den kan landa på 15, 20 eller 30 procent. Men det betyder inte slutet för guld, det är fortfarande en uppgång med ett längre perspektiv”, säger han.

Han påminner om att guld efter finanskrisen steg med över 100 procent på tre år – för att sedan falla 30 procent innan det återhämtade sig. Det tog nästan fyra år för priset att komma tillbaka. Men det gjorde det.

Guld kan fälla kortsiktiga investerare

Många privatsparare flockas nu till guldfonder för att guld är hett. Rufli ser en risk i det beteendet:

”Fysiskt guld är aldrig kortsiktigt. Den som försöker göra snabba klipp har missförstått vad guld är. Då har man egentligen valt fel tillgång.”

Han framhåller skillnaden mellan att äga en guldtacka och att investera i certifikat eller ETF:er. ”Ska man trada ska man göra det i pappersprodukter. Men då äger man inte guld, utan bara ett börsverktyg.”

Den som köper fysiskt guld bör enligt honom vara beredd på minst fem års horisont. ”Om det kommer en rekyl på 30 eller 40 procent, tror jag att priset återhämtar sig inom fem år. Ju längre tid du äger guld, desto bättre blir utfallet.”

Slutsatsen: försiktighet på sin plats

Ruflis råd till dagens investerare är att tona ner förväntningarna. Guldet är ingen garanti för snabba vinster.

”Trada inte för hårt. Guld är till för att diversifiera och skapa trygghet över tid, inte för att jaga kortsiktig avkastning.”

Frågan för investerare idag är alltså inte om guld är värdefullt i en orolig värld, det har historien redan visat. Frågan är om man klarar av att vänta ut rekylerna när de kommer.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
GuldGuldprisetIntervju
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

