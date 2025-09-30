Expertens varning: ”Har man missförstått guld blir det dyrt”

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

När kommer rekylen?

På kort sikt är det svårt att se en fortsatt spikrak uppgång. Rufli varnar för att investerare kan bli besvikna.

”När en tillgång stigit extremt länge kommer nästan alltid en rekyl. Den kan landa på 15, 20 eller 30 procent. Men det betyder inte slutet för guld, det är fortfarande en uppgång med ett längre perspektiv”, säger han.

Han påminner om att guld efter finanskrisen steg med över 100 procent på tre år – för att sedan falla 30 procent innan det återhämtade sig. Det tog nästan fyra år för priset att komma tillbaka. Men det gjorde det.

Guld kan fälla kortsiktiga investerare

Många privatsparare flockas nu till guldfonder för att guld är hett. Rufli ser en risk i det beteendet:

”Fysiskt guld är aldrig kortsiktigt. Den som försöker göra snabba klipp har missförstått vad guld är. Då har man egentligen valt fel tillgång.”

Han framhåller skillnaden mellan att äga en guldtacka och att investera i certifikat eller ETF:er. ”Ska man trada ska man göra det i pappersprodukter. Men då äger man inte guld, utan bara ett börsverktyg.”

Den som köper fysiskt guld bör enligt honom vara beredd på minst fem års horisont. ”Om det kommer en rekyl på 30 eller 40 procent, tror jag att priset återhämtar sig inom fem år. Ju längre tid du äger guld, desto bättre blir utfallet.”

Slutsatsen: försiktighet på sin plats

Ruflis råd till dagens investerare är att tona ner förväntningarna. Guldet är ingen garanti för snabba vinster.

”Trada inte för hårt. Guld är till för att diversifiera och skapa trygghet över tid, inte för att jaga kortsiktig avkastning.”

Frågan för investerare idag är alltså inte om guld är värdefullt i en orolig värld, det har historien redan visat. Frågan är om man klarar av att vänta ut rekylerna när de kommer.