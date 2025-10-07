Flykten till guld oroar Ken Griffin och Bank of America

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

BofA-strateg varnar för guldfebern

Fortune rapporterar samtidigt att Bank of America, Bofa, nu ringer i varningsklockorna för guld när den glänsande råvaran närmar sig 4 000 dollar per uns.

Rusningen till guld är pådrivet av ett mer osäkert affärsklimat, vilket får såväl investerare som centralbanker att söka en trygg hamn.

Fortune har tidigare berättat att Goldman Sachs är fortsatt positiv till guld och tror att ädelmetallen kan nå 4 300 dollar per uns i slutet av 2026.

Även schweiziska UBS håller för troligt att guld fortsätter uppvisa styrka medan Deutsche Bank anser att guldfebern är ett tecken på rädsla hos investerarna.

Experten ser förhöjd korrigeringsrisk

Bank of America å sin sida manar investerare att vara försiktiga då man anser att risken för en korrigering är ”förhöjd”.

Det skriver BofA:s tekniske strateg Paul Ciana i en marknadsanalys i går, måndag, där han kastade ut frågan:

”Kan något stoppa guldrallyt?”

Svaret på frågan, skriver Fortune, är givetvis ja.

”En mängd olika tekniska signaler och förhållanden från flera tidsramar varnar för utmattning av den uppåtgående trenden”, framhåller även BofA:s expert som noterar att de spekulativa positionerna i guld ökar.

Se upp för kraftigt bakslag med guld

Han menar också, skriver det amerikanska affärsmagasinet, att guldfebern i allt större utsträckning är relaterat till ”momentumdriven köpkraft snarare än underliggande fundamentala faktorer”, konstaterar Fortune med hänvisning till den tekniske strategens marknadsanalys.

Han varnar mot bakgrund av detta för att utvecklingen kan vända snabbt och kraftigt, bland annat om det presenteras en penningpolitik som tar marknadsaktörerna på sängen.

Det finns signaler, hävdar proffset, om att guldmarknaden är överköpt och att den positiva divergensen avtar.

