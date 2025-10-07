Dagens PS
Flykten till guld oroar Ken Griffin och Bank of America

guld
Tunga bedömare, däribland Citadels Ken Griffin och en teknisk strateg på Bank of America, varnar nu för en smäll i gyldyran. (Foto: Peter Morgan/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 07 okt. 2025Publicerad: 07 okt. 2025

När investerare nu börjar betrakta guld som en säkrare tillgång än dollarn är det ett oroande mönster, enligt Ken Griffin som står bakom hedgefondbjässen Citadel, berättar Bloomberg.

Det som ger utvecklingen näring är finanspolitiska och monetära stimulansåtgärder i en omfattning som normalt bara ses i samband med en recession, hävdar Griffin.

”Vi ser en betydande tillgångsinflation bort från dollarn”, säger hedgefondmiljardären och konstaterar att investerare därmed försöker dra ner risken i sina portföljer.

Det får investerare att rusa till guld

På måndagen stack guld i väg till nya rekordnivåer kopplat till den långvariga nedstängningen av USA:s statsapparat, men även potentiella räntesänkningar, skriver Bloomberg och konstaterar att investerare lagt mer tonvikt på guld och bitcoin i år i det som beskrivs som ”förnedringshandel”.

Läs vidare: ”Förnedringshandel” ger guld och bitcoin bränsle DagensPS

Ken Griffin talade på en konferens för institutionella kunder i New York och uttryckte sedan sin oro i en intervju med Bloombergs Francine Lacqua på måndagen.

BofA-strateg varnar för guldfebern

Fortune rapporterar samtidigt att Bank of America, Bofa, nu ringer i varningsklockorna för guld när den glänsande råvaran närmar sig 4 000 dollar per uns.

Rusningen till guld är pådrivet av ett mer osäkert affärsklimat, vilket får såväl investerare som centralbanker att söka en trygg hamn.

Fortune har tidigare berättat att Goldman Sachs är fortsatt positiv till guld och tror att ädelmetallen kan nå 4 300 dollar per uns i slutet av 2026.

Även schweiziska UBS håller för troligt att guld fortsätter uppvisa styrka medan Deutsche Bank anser att guldfebern är ett tecken på rädsla hos investerarna.

Missa inte: Förvaltare vaskar guld med sina fonder – lockad? E55

Experten ser förhöjd korrigeringsrisk

Bank of America å sin sida manar investerare att vara försiktiga då man anser att risken för en korrigering är ”förhöjd”.

Det skriver BofA:s tekniske strateg Paul Ciana i en marknadsanalys i går, måndag, där han kastade ut frågan:

”Kan något stoppa guldrallyt?”

Svaret på frågan, skriver Fortune, är givetvis ja.

”En mängd olika tekniska signaler och förhållanden från flera tidsramar varnar för utmattning av den uppåtgående trenden”, framhåller även BofA:s expert som noterar att de spekulativa positionerna i guld ökar.

Se upp för kraftigt bakslag med guld

Han menar också, skriver det amerikanska affärsmagasinet, att guldfebern i allt större utsträckning är relaterat till ”momentumdriven köpkraft snarare än underliggande fundamentala faktorer”, konstaterar Fortune med hänvisning till den tekniske strategens marknadsanalys.

Han varnar mot bakgrund av detta för att utvecklingen kan vända snabbt och kraftigt, bland annat om det presenteras en penningpolitik som tar marknadsaktörerna på sängen.

Det finns signaler, hävdar proffset, om att guldmarknaden är överköpt och att den positiva divergensen avtar.

Läs även: Silver på rekordjakt – krasch eller genombrott? DagensPS

Läs också: Rekord på rekord – tänker du investera i guld? Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

