När investerare nu börjar betrakta guld som en säkrare tillgång än dollarn är det ett oroande mönster, enligt Ken Griffin som står bakom hedgefondbjässen Citadel, berättar Bloomberg.
Flykten till guld oroar Ken Griffin och Bank of America
Det som ger utvecklingen näring är finanspolitiska och monetära stimulansåtgärder i en omfattning som normalt bara ses i samband med en recession, hävdar Griffin.
”Vi ser en betydande tillgångsinflation bort från dollarn”, säger hedgefondmiljardären och konstaterar att investerare därmed försöker dra ner risken i sina portföljer.
Det får investerare att rusa till guld
På måndagen stack guld i väg till nya rekordnivåer kopplat till den långvariga nedstängningen av USA:s statsapparat, men även potentiella räntesänkningar, skriver Bloomberg och konstaterar att investerare lagt mer tonvikt på guld och bitcoin i år i det som beskrivs som ”förnedringshandel”.
Ken Griffin talade på en konferens för institutionella kunder i New York och uttryckte sedan sin oro i en intervju med Bloombergs Francine Lacqua på måndagen.
BofA-strateg varnar för guldfebern
Fortune rapporterar samtidigt att Bank of America, Bofa, nu ringer i varningsklockorna för guld när den glänsande råvaran närmar sig 4 000 dollar per uns.
Rusningen till guld är pådrivet av ett mer osäkert affärsklimat, vilket får såväl investerare som centralbanker att söka en trygg hamn.
Fortune har tidigare berättat att Goldman Sachs är fortsatt positiv till guld och tror att ädelmetallen kan nå 4 300 dollar per uns i slutet av 2026.
Även schweiziska UBS håller för troligt att guld fortsätter uppvisa styrka medan Deutsche Bank anser att guldfebern är ett tecken på rädsla hos investerarna.
Experten ser förhöjd korrigeringsrisk
Bank of America å sin sida manar investerare att vara försiktiga då man anser att risken för en korrigering är ”förhöjd”.
Det skriver BofA:s tekniske strateg Paul Ciana i en marknadsanalys i går, måndag, där han kastade ut frågan:
”Kan något stoppa guldrallyt?”
Svaret på frågan, skriver Fortune, är givetvis ja.
”En mängd olika tekniska signaler och förhållanden från flera tidsramar varnar för utmattning av den uppåtgående trenden”, framhåller även BofA:s expert som noterar att de spekulativa positionerna i guld ökar.
Se upp för kraftigt bakslag med guld
Han menar också, skriver det amerikanska affärsmagasinet, att guldfebern i allt större utsträckning är relaterat till ”momentumdriven köpkraft snarare än underliggande fundamentala faktorer”, konstaterar Fortune med hänvisning till den tekniske strategens marknadsanalys.
Han varnar mot bakgrund av detta för att utvecklingen kan vända snabbt och kraftigt, bland annat om det presenteras en penningpolitik som tar marknadsaktörerna på sängen.
Det finns signaler, hävdar proffset, om att guldmarknaden är överköpt och att den positiva divergensen avtar.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
