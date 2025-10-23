Om inte EU ändrar sin planerade lagstiftning kommer unionen att drivas i händerna på Ryssland. Det menar USA och Qatar i ett gemensamt brev.
Gasproducenter varnar EU – ny lag kan stjälpa allt
Mest läst i kategorin
Oljepriset lyfter på Trumps nya sanktioner
USA:s president Donald Trumps administration inför ytterligare sanktioner mot Rysslands två största oljebolag och det får oljepriset att stiga med 3 procent. USA har tröttnat, heter det, på ointresset för Kreml i Moskva att få slut på kriget i Ukraina. Det råder ”brist på seriöst engagemang” för det från Rysslands sida, anser USA. USA straffar …
Energiboomen: Röret som splittrar Kanada
Med en ny pipeline har Kanada tredubblat sin export av råolja till asien och fått en ny position på världsmarknaden. Samtidigt ökar missnöjet i landet mot president Mark Carney för att han skrotar klimatmålen. Kanadas Trans Mountain Expansion-projekt, TMX, har tredubblat landets exportkapacitet av råolja. Med en ökning på nästan 600 000 fat per dag …
Guldpriset rasar – men silver visar oväntad styrka
Både guld- och silverpriserna har fallit rejält de senaste dagarna. Inte oväntat för de flesta men fallet visar på en intressant utveckling mellan de två metallerna. Ädelmetallmarknaden skakades kraftigt när guldpriset rasade 235 dollar, motsvarande en nedgång på närmare 5 procent. Det var det största endagsfallet för terminskontraktet sedan juni 2013. Silver har följt efter …
Mysteriet: Vem har gömt 130 miljoner fat olja?
Siffrorna på världens oljemarknad går inte ihop. Över en miljon fat försvinner varje dag ur statistiken. Nu tror analytiker att de kan vara ett land på spåren. När oljepriset diskuteras är tillgång och efterfrågan de självklara parametrarna. Men det finns tecken på att dessa siffror inte är tillförlitliga. Enligt nya beräkningar från det internationella energibyrån …
Efter Northvolt och grönt stål: Här är nya jättesatsningen
Svenska Vargas Holdings har bland annat varit med i Northvolt och Stegra. Nu är man med i en ny miljardsatsning på europeiskt aluminium. Motgångarna för Northvolt och Stegra avskräcker inte nya aktörer från att fortsätta försöka. Ett exempel på detta är planen på att upprätta nordisk produktion av aluminium. Det skulle i så fall bli …
USA och Qatar är två länder som båda levererar naturgas till EU.
Nu har de har riktat skarp kritik mot EU:s planerade hållbarhetslagar och varnat för att de nya reglerna kan hota både handelsrelationer och energiförsörjning.
Enligt Financial Times har de båda länderna framfört att reglerna riskerar att skada investeringar, export och energisamarbeten.
Gäller även företag utanför EU
Direktivet, som Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) och väntas börja gälla från 2027, innebär att företag med betydande verksamhet inom EU ska hållas ansvariga för miljö- och människorättsbrott i sina leverantörsled.
Reglerna omfattar även utländska bolag med mer än 450 miljoner euro i omsättning inom unionen, vilket har väckt starkt motstånd från flera handelspartners.
Washington och Doha ser lagens räckvidd som ett hot mot sina energiexporter, särskilt försäljningen av flytande naturgas (LNG), som blivit central för EU sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022.
Senaste nytt
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Den perfekta julklappen: Bo Kaspers på Göta Lejon och natt på Kung Carl
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Pågår en förhandling
USA står i dag för omkring 16 procent av EU:s gasimport, medan Qatar levererar cirka 4 procent.
Båda länderna menar att de nya kraven kan försvåra framtida leveranser och investeringar i europeisk infrastruktur.
Samtidigt pågår en förhandling mellan EU-länderna och Europaparlamentet om direktivets slutliga utformning.
Kan påverka handelsavtalet
Enligt uppgifter har både amerikanska och qatariska ministrar varnat för att reglerna kan påverka det nyligen ingångna handelsavtalet mellan EU och USA.
Det omfattar bland annat köp av amerikansk energi till ett värde av 750 miljarder dollar fram till 2028.
Motståndet mot direktivet har även vuxit inom EU. Flera medlemsländer, däribland Tyskland och Frankrike, uppges vilja skjuta upp eller mildra reglerna med hänvisning till ekonomiska risker.
Trump ingen anhängare
Samtidigt menar förespråkarna att lagstiftningen är nödvändig för att uppnå EU:s klimatmål och stärka unionens globala ansvar för hållbar produktion.
USA:s president Donald Trump har under sin pågående mandatperiod drivit en mer konfrontativ linje mot europeisk klimatpolitik och hotat med tullar mot länder som inför vad hans administration beskriver som handelshinder.
I Qatar har energiminister Saad al-Kaabi varnat för att landets statliga bolag kan tvingas omvärdera sin närvaro på den europeiska marknaden om reglerna inte ändras.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
Senaste nytt
Gasproducenter varnar EU – ny lag kan stjälpa allt
Om inte EU ändrar sin planerade lagstiftning kommer unionen att drivas i händerna på Ryssland. Det menar USA och Qatar i ett gemensamt brev. USA och Qatar är två länder som båda levererar naturgas till EU. Nu har de har riktat skarp kritik mot EU:s planerade hållbarhetslagar och varnat för att de nya reglerna kan …
EU-domstolen: "Din hund är bagage"
En kvinna, en hund och spanska Iberia är parterna i en tvist där slutpunkten är att sällskapsdjur klassas som ”bagage”. EU-domstolens ställningstagande är att sällskapsdjur omfattas av begreppet ”bagage” i Montreal-konventionen, skriver Dagens juridik. På sista raden leder det till att flygbolagets skadeståndsansvar för förlust av ett sällskapsdjur vid transport därför är begränsat enligt samma …
Den oväntade effekten av Ozempic – handlar inte om vikten
De populära läkemedlen mot diabetes och fetma visar sig göra mer än att bara krympa midjemåttet.? Enligt en granskning i Dagens Nyheter har intresset för de nya fetmaläkemedlen fullkomligt exploderat. Tusentals svenskar använder i dag de så kallade GLP-1-agonisterna för att gå ner i vikt.? På andra sidan Atlanten tar hela en av åtta vuxna …
Blandad kompott för svenska livsmedel – kyckling överraskar
Flera svenska livsmedelsbolag som Axfood och AAk har presenterat sina kvartalsrapporter, och bilden är varierande med både utmaningar och framgångar inom branschen. Dagligvaruhandelsföretaget Axfood (börskurs Axfood) kom in något under analytikernas estimat för det tredje kvartalet 2025. Rörelseresultatet landade på 1059 miljoner kronor, medan genomsnittet av analytikerestimat låg på 1098 miljoner. Även försäljningen på 22 …
Finland: "Ge Ukraina Tomahawks"
Finland vill ge Ukraina möjlighet att trappa upp attackerna mot Ryssland genom att ge landet tillgång till amerikanska Tomahawks. ”Ukraina måste vara utrustad för att matcha eller överträffa Rysslands kapacitet, eftersom Vladimir Putin bara reagerar på styrka”. Uttalandet kommer från Finlands statsminister Petteri Orpo som hos Politico utvecklar resonemanget. ”USA och Donald Trump borde tillåta …