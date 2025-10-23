Dagens PS
USA inför sanktioner mot rysk olja

Gasproducenter varnar EU – ny lag kan stjälpa allt

USA:s energiminister Chris Wright har gjort gemensam sak med sin kollega i Qatar och skrivit ett brev till EU. (Foto: AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 23 okt. 2025Publicerad: 23 okt. 2025

Om inte EU ändrar sin planerade lagstiftning kommer unionen att drivas i händerna på Ryssland. Det menar USA och Qatar i ett gemensamt brev.

USA och Qatar är två länder som båda levererar naturgas till EU.

Nu har de har riktat skarp kritik mot EU:s planerade hållbarhetslagar och varnat för att de nya reglerna kan hota både handelsrelationer och energiförsörjning.

Enligt Financial Times har de båda länderna framfört att reglerna riskerar att skada investeringar, export och energisamarbeten.

Gäller även företag utanför EU

Direktivet, som Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) och väntas börja gälla från 2027, innebär att företag med betydande verksamhet inom EU ska hållas ansvariga för miljö- och människorättsbrott i sina leverantörsled.

Reglerna omfattar även utländska bolag med mer än 450 miljoner euro i omsättning inom unionen, vilket har väckt starkt motstånd från flera handelspartners.

Washington och Doha ser lagens räckvidd som ett hot mot sina energiexporter, särskilt försäljningen av flytande naturgas (LNG), som blivit central för EU sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022.

23 okt. 2025

Pågår en förhandling

USA står i dag för omkring 16 procent av EU:s gasimport, medan Qatar levererar cirka 4 procent.

Båda länderna menar att de nya kraven kan försvåra framtida leveranser och investeringar i europeisk infrastruktur.

Samtidigt pågår en förhandling mellan EU-länderna och Europaparlamentet om direktivets slutliga utformning.

Kan påverka handelsavtalet

Enligt uppgifter har både amerikanska och qatariska ministrar varnat för att reglerna kan påverka det nyligen ingångna handelsavtalet mellan EU och USA.

Det omfattar bland annat köp av amerikansk energi till ett värde av 750 miljarder dollar fram till 2028.

Motståndet mot direktivet har även vuxit inom EU. Flera medlemsländer, däribland Tyskland och Frankrike, uppges vilja skjuta upp eller mildra reglerna med hänvisning till ekonomiska risker.

Trump ingen anhängare

Samtidigt menar förespråkarna att lagstiftningen är nödvändig för att uppnå EU:s klimatmål och stärka unionens globala ansvar för hållbar produktion.

USA:s president Donald Trump har under sin pågående mandatperiod drivit en mer konfrontativ linje mot europeisk klimatpolitik och hotat med tullar mot länder som inför vad hans administration beskriver som handelshinder.

I Qatar har energiminister Saad al-Kaabi varnat för att landets statliga bolag kan tvingas omvärdera sin närvaro på den europeiska marknaden om reglerna inte ändras.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

