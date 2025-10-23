Gasproducenter varnar EU – ny lag kan stjälpa allt

USA och Qatar är två länder som båda levererar naturgas till EU.

Nu har de har riktat skarp kritik mot EU:s planerade hållbarhetslagar och varnat för att de nya reglerna kan hota både handelsrelationer och energiförsörjning.

Enligt Financial Times har de båda länderna framfört att reglerna riskerar att skada investeringar, export och energisamarbeten.

Gäller även företag utanför EU

Direktivet, som Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) och väntas börja gälla från 2027, innebär att företag med betydande verksamhet inom EU ska hållas ansvariga för miljö- och människorättsbrott i sina leverantörsled.

Reglerna omfattar även utländska bolag med mer än 450 miljoner euro i omsättning inom unionen, vilket har väckt starkt motstånd från flera handelspartners.

Washington och Doha ser lagens räckvidd som ett hot mot sina energiexporter, särskilt försäljningen av flytande naturgas (LNG), som blivit central för EU sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022.