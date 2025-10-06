Silver på rekordjakt – krasch eller genombrott?

Silverpriset fortsätter sin kraftiga uppgång och närmar sig under måndagshandeln den historiska rekordnivån på 50 dollar per uns som sattes 2011.

Uppgången, som har medfört en ökning på nästan 70 procent i år, väcker både entusiasm och oro bland marknadsaktörer.

Historisk uppgång med vissa skillnader

Liksom under 2011 är den nuvarande uppgången nära kopplad till guldprisets utveckling, men det finns viktiga skillnader. Eric Strand, råvaruexpert och grundare av Auag-fonderna, noterar att uppgången denna gång inte är lika explosiv som för 14 år sedan.

“Den har i och för sig gått fort nu men inte i närheten så fort som det gick då. Då var det en så kallad ‘short squeeze’ när priset precis tangerade 50 dollar”, säger Strand till Dagens Industri.

Trots att guldpriset stigit över 50 procent i år har silverpriset presterat ännu bättre. Strand menar att silver “har lite att ta ifatt” och pekar på metallens unika egenskaper – den leder elektricitet och värme bättre än andra ämnen, vilket ger den stora industriella användningsområden.

Psykologisk utmaning och varningar för silver

Den seniora analytikern Christopher Lewis på FXEmpire påpekar att marknaden har svårt att behålla sina vinster.

“Detta är det tredje försöket att nå 50-dollarsnivån, tillbaka till början av 80-talet, slutet av 70-talet, någonstans under den tidsramen. Och varje gång vi närmar oss 50-dollarsnivån kollapsar silverpriset”, skriver Lewis i sin analys.

Ännu mer pessimistisk är Amit Goel, medgrundare och chefsstrateg på PACE 360, som varnar för en kommande krasch.

I en intervju med CNBC beskriver han den nuvarande uppgången som en “reflationsbubbla av gigantiska proportioner” och spår en korrigering på upp till 50 procent för silver. “Jag ser en djup recession i världen, ledd av USA, under de kommande två till tre åren”, säger han.