Silver ökar stadigt i pris och närmar sig nu en magisk nivå. Frågan är om den kommer nås eller om priset snart kan väntas falla igen.
Silver på rekordjakt – krasch eller genombrott?
Mest läst i kategorin
"För att lösa kopparbristen – måste världen först känna av den"
Världens hunger efter koppar växer – men nya gruvor dröjer. Trots stigande priser och miljardaffärer i sektorn står industrin inför samma problem: bristen blir bara värre. Enligt en expert kan det dröja innan gruvbolagen agerar på allvar. Först när världen på riktigt känner av bristen menar han, kan investeringarna ta fart, något som riskerar att …
Rysslands motor hackar: Ukraina slår där det gör ondast
Det började med små störningar. Nu hotar Ukrainas precisionsattacker att slå ut hjärtat av Rysslands ekonomi. När raffinaderier står i brand och exporten stryps tvingas Kreml importera bensin. För Vladimir Putin är oljan mer än en resurs, den är symbolen för rysk styrka. Ukraina har under hösten trappat upp sina attacker mot Rysslands energisektor, och …
”Förnedringshandel” ger guld och bitcoin bränsle
Finanspolitisk oro i några av världens största ekonomier har mynnat ut i så kallad ”förnedringshandel”, vilket tynger många valutor men eldar på bitcoin och guld. Det rapporterar Bloomberg och konstaterar att investerare nu ”flockas” till tryggare hamnar som guld, men även bitcoin alltså. Samtidigt överger många större valutor och bakgrunden är växande skuldberg i USA, …
Stora oljelager – priset på väg ner?
Behovet av olja är fortsatt starkt, framför allt i Asien. Samtidigt är många oljelager fortsatt stora så priset kan vara på väg ner ytterligare framöver. Det finns fortfarande stora oljelager och nu kommer oljekartellen OPEC+ med Saudiarabien i spetsen öka produktionen med 137 000 fat per dag, uppger norska Dagens Næringsliv. “137 000 fat är …
Oljepriset rasar – trots global kapplöpning mellan Opec och världen
Oljepriset har sjunkit under veckan som varit. Opec vill öka produktionen men frågan är om de klarar det. Samtidigt bunkrar Kina och Ryssland har problem. Oljepriset under fredagen är på väg mot den största veckovisa nedgången sedan slutet av juni, skriver Bloomberg. Ett kommande möte mellan OPEC+-länderna förväntas resultera i ytterligare produktion av olja på …
Silverpriset fortsätter sin kraftiga uppgång och närmar sig under måndagshandeln den historiska rekordnivån på 50 dollar per uns som sattes 2011.
Uppgången, som har medfört en ökning på nästan 70 procent i år, väcker både entusiasm och oro bland marknadsaktörer.
Marknaden slukar ädelmetaller: Silver och guld rusar
Guld har sett en otrolig prisutveckling på nästan 38 procent under 2025, men prisökningen för silver ligger precis hack i häl. En orolig och ängslig
Historisk uppgång med vissa skillnader
Liksom under 2011 är den nuvarande uppgången nära kopplad till guldprisets utveckling, men det finns viktiga skillnader. Eric Strand, råvaruexpert och grundare av Auag-fonderna, noterar att uppgången denna gång inte är lika explosiv som för 14 år sedan.
“Den har i och för sig gått fort nu men inte i närheten så fort som det gick då. Då var det en så kallad ‘short squeeze’ när priset precis tangerade 50 dollar”, säger Strand till Dagens Industri.
Missa inte:
Guldets “gravitation” lyfter silver. Dagens PS
Trots att guldpriset stigit över 50 procent i år har silverpriset presterat ännu bättre. Strand menar att silver “har lite att ta ifatt” och pekar på metallens unika egenskaper – den leder elektricitet och värme bättre än andra ämnen, vilket ger den stora industriella användningsområden.
Psykologisk utmaning och varningar för silver
Den seniora analytikern Christopher Lewis på FXEmpire påpekar att marknaden har svårt att behålla sina vinster.
“Detta är det tredje försöket att nå 50-dollarsnivån, tillbaka till början av 80-talet, slutet av 70-talet, någonstans under den tidsramen. Och varje gång vi närmar oss 50-dollarsnivån kollapsar silverpriset”, skriver Lewis i sin analys.
Missa inte:
Rekord på rekord – tänker du investera i guld? Realtid
Ännu mer pessimistisk är Amit Goel, medgrundare och chefsstrateg på PACE 360, som varnar för en kommande krasch.
I en intervju med CNBC beskriver han den nuvarande uppgången som en “reflationsbubbla av gigantiska proportioner” och spår en korrigering på upp till 50 procent för silver. “Jag ser en djup recession i världen, ledd av USA, under de kommande två till tre åren”, säger han.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Senaste nytt
Experten: Fritt fram att kapa kablar i Östersjön
En dom i Finland väcker stark kritik. En sjörättsexpert varnar nu för att det kan vara fritt fram att kapa kablar i Östersjön. Helsingfors tingsrätts beslut i det uppmärksammade fallet med oljetankern Eagle S har väckt oro. Domen innebär att Finland saknar rätt att döma, något som enligt en sjörättsexpert öppnar för att fartyg kan …
"För att lösa kopparbristen – måste världen först känna av den"
Världens hunger efter koppar växer – men nya gruvor dröjer. Trots stigande priser och miljardaffärer i sektorn står industrin inför samma problem: bristen blir bara värre. Enligt en expert kan det dröja innan gruvbolagen agerar på allvar. Först när världen på riktigt känner av bristen menar han, kan investeringarna ta fart, något som riskerar att …
Silver på rekordjakt – krasch eller genombrott?
Silver ökar stadigt i pris och närmar sig nu en magisk nivå. Frågan är om den kommer nås eller om priset snart kan väntas falla igen. Silverpriset fortsätter sin kraftiga uppgång och närmar sig under måndagshandeln den historiska rekordnivån på 50 dollar per uns som sattes 2011. Uppgången, som har medfört en ökning på nästan …
OpenAI köper in sig i AMD – kursen exploderar
AMD:s aktie steg med över 30 procent på måndagen efter att OpenAI och chipjätten meddelat en omfattande uppgörelse. Denna uppgörelse kan ge Sam Altmans företag en ägarandel på tio procent i bolaget. Enligt avtalet kommer OpenAI att installera sex gigawatt AMD Instinct-processorer under flera år. En första utrullning på ett gigawatt sker under andra halvåret …
Macron hänger löst efter chockavgång: "Ligger bakom kaoset"
Den politiska krisen i Paris blir bara djupare – och nu riktas blickarna mot president Emmanuel Macron. Såväl nyval som avgång kan vara realistiska alternativ, enligt bedömare. För bara en månad sedan tvingades Frankrikes dåvarande premiärminister François Bayrou avgå och lämna över till Sébastien Lecornu. Nu har den politiska krisen i Paris fördjupats ytterligare. Efter …