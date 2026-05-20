Ränteskräck tynger koppar och järnmalm

Allt är en konsekvens av dödläget mellan USA och Iran och riskerna för en eskalering av konflikten, vilket kan leda till en värre energichock globalt än vad som redan är fallet och att inflationsbrasan tar fart på allvar.

Missa inte: Dyrare mat och bensin – Iran-kriget slår mot konsumenterna Realtid

Hopp om räntesänkningar minskar

”Förväntningarna om räntesänkningar i de större ekonomierna har avtagit efter inflationsökningen”, säger Wei Ying, analytiker på China Industrial Futures Ltd, till Bloomberg som rapporterar om hur de tilltagande nervositeten över världsekonomin slår mot metallmarknaden.

I dag, onsdag, backar kopparpriset med 0,5 procent till 13 350 dollar per ton i handeln i London.

Prisnivån på den röda metallen är därmed, enligt nyhetsbyrån, nere på den lägsta sedan 8 maj.

För järnmalm, som tappar för femte dagen i rad, sjunker terminerna med 0,9 procent till 106,80 dollar per ton.