Industrimetaller som koppar och järnmalm faller på rädsla för hökaktiga centralbanker i kampen mot inflationen.
Ränteskräck tynger koppar och järnmalm
Kriget i Mellanöstern gör att inflationsspöket åter gäckar världsekonomin. Det är en följd av ökade energikostnader i spåren av stigande oljepriser.
De negativa effekterna av den geopolitiska osäkerheten sätter avtryck på obligationsmarknaderna, som i sin tur drar ner metaller.
Allt är en konsekvens av dödläget mellan USA och Iran och riskerna för en eskalering av konflikten, vilket kan leda till en värre energichock globalt än vad som redan är fallet och att inflationsbrasan tar fart på allvar.
Hopp om räntesänkningar minskar
”Förväntningarna om räntesänkningar i de större ekonomierna har avtagit efter inflationsökningen”, säger Wei Ying, analytiker på China Industrial Futures Ltd, till Bloomberg som rapporterar om hur de tilltagande nervositeten över världsekonomin slår mot metallmarknaden.
I dag, onsdag, backar kopparpriset med 0,5 procent till 13 350 dollar per ton i handeln i London.
Prisnivån på den röda metallen är därmed, enligt nyhetsbyrån, nere på den lägsta sedan 8 maj.
För järnmalm, som tappar för femte dagen i rad, sjunker terminerna med 0,9 procent till 106,80 dollar per ton.
Då slog priset på koppar rekord
Omvänt stiger statsobligationer till den högsta nivån sedan 2007 på spekulationer om att en räntehöjning stundar från den amerikanska centralbanken Federal Reserve.
Tidigare i maj har industrimetaller haft ett kraftigt uppsving och koppar nådde då en ny rekordnivå, medan priset järnmalm noterade tvåårshögsta.
USA:s president Donald Trump har precis hotat Iran på nytt med krigshandlingar, en ”stor smäll”, vilket nu sänker metallerna.
Svag återhämtning på marknaden
Det gör även rapporteringen om Kinas ekonomi, där avmattningen i konsumtionen är markant.
Senare under handeln i dag, onsdag, hade kopparpriset återhämtat sig något i Shanghai och var då ner med 0,2 procent medan andra basmetaller också var fortsatt ner på Londons metallbörs. Priset på järnmalm stod då på minus med 0,7 procent per ton, också det en liten uppryckning jämfört med den tidiga morgonhandeln, konstaterar Bloomberg.
