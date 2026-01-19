Dollarn sjunker och guld och silver slår nya rekord

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Finansmarknaderna reagerar med att dollarn backar 0,31 procent mot euron till 1,16 dollar, samtidigt som den amerikanska valutan tappar 0,32 procent mot den japanska yenen till 157,58.

Guldpriset stiger omvänt med 1,95 procent till nya rekordet 4 684,30 dollar per uns.

Silverpriset studsar upp med 5,66 procent till 93,53 dollar, även det en ny rekordnivå.

Dollarn faller och ädelmetaller stiger på Trump-effekten

Allt enligt Fortune som konstaterar att det är en effekt av Trumps hot om tullar på 10 procent mot Danmark, Norge, Sverige, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Finland redan från månadsskiftet.

Dessa strafftullar kommer sedan stiga till 25 procent från 1 juni till dess att en ”överenskommelse nås om ett fullständigt köp av Grönland”, har Trump aviserat.

Den amerikanska presidentens tullhot kommer efter det att de berörda länderna skickat trupper till Grönland, uppenbart för militära övningar, på begäran av Danmark.

Läs också: Bildt: Sannolikt slutet för handelsavtalet EU-USA Realtid/TT