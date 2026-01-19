Dagens PS
Bybit

En ny standard

Dagensps.se
Börs & Finans
Råvaror

Dollarn sjunker och guld och silver slår nya rekord

dollarn
Dollarn faller och guld och silver noterar nya rekord på Trumps tullhot mot en rad europeiska länder, däribland Sverige. (Foto: Seth Wenig/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 19 jan. 2026Publicerad: 19 jan. 2026

Dollarn sjunker medan ädelmetaller ökar på USA-presidenten Donald Trumps nya tullhot, uppger Fortune.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Finansmarknaderna reagerar med att dollarn backar 0,31 procent mot euron till 1,16 dollar, samtidigt som den amerikanska valutan tappar 0,32 procent mot den japanska yenen till 157,58.

Guldpriset stiger omvänt med 1,95 procent till nya rekordet 4 684,30 dollar per uns.

Silverpriset studsar upp med 5,66 procent till 93,53 dollar, även det en ny rekordnivå.

Dollarn faller och ädelmetaller stiger på Trump-effekten

Allt enligt Fortune som konstaterar att det är en effekt av Trumps hot om tullar på 10 procent mot Danmark, Norge, Sverige, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Finland redan från månadsskiftet.

Dessa strafftullar kommer sedan stiga till 25 procent från 1 juni till dess att en ”överenskommelse nås om ett fullständigt köp av Grönland”, har Trump aviserat.

Den amerikanska presidentens tullhot kommer efter det att de berörda länderna skickat trupper till Grönland, uppenbart för militära övningar, på begäran av Danmark.

Läs också: Bildt: Sannolikt slutet för handelsavtalet EU-USA Realtid/TT

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så investerar du enkelt i private equity

04 dec. 2025
Spela klippet
PS Partner

Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet

01 dec. 2025

Valutaproffs: Därför har EU makt att straffa USA

ANNONS

Trump utesluter inte att ta över Grönland militärt, om han inte får köpa den arktiska ön.

EU överväger vedergällning mot USA, däribland en ”handelsbazooka” mot landet.

Trumps hot slår mot både den transatlantiska alliansen och dollarns dominans som världsvaluta.

George Saravelos, chef för valutaanalys på  Deutsche Bank, förklarar att EU har avsevärt inflytande över Trump då de europeiska länderna enligt honom äger amerikanska aktier och obligationer till ett värde av 8 biljoner dollar, vilket uppges vara nästan dubbelt så mycket som övriga världen.

Läs även: Källor: Europa rullar ut hämndtullar mot USA DagensPS

Läs även: Ekonomer om tullhotet: Håll huvudet kallt Realtid/TT

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
DollarDonald TrumpEkonomiEuroGrönlandGuldHandelstullarSilverUSA
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Nyhetsreporter som bevakar börs, privatekonomi, näringslivsnyheter och världspolitik.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Nyhetsreporter som bevakar börs, privatekonomi, näringslivsnyheter och världspolitik.

ANNONS
Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.

Se erbjudandet här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS