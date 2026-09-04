USA tar kontroll över enorma oljetillgångar i Venezuela och tränger samtidigt undan kinesiska intressen. För Beijing handlar det om många miljarder i skulder.
Därför blir Kina hotat av USA:s drag i Venezuela
Donald Trumps nya oljedeal med Venezuela ger USA kontroll över mer än 65 miljarder fat bevisade oljereserver. Avtalet omfattar 17 oljefält som får 100-åriga koncessioner till det USA-stödda bolaget North American Blue Energy Partners, NABEP, enligt Vita huset.
Flera av fälten har tidigare kontrollerats eller drivits av kinesiska och ryska bolag.
Oljan bara del av problemet
För Kina är det ett problem på flera nivåer.
Den mest uppenbara är oljan. Kina har under många år byggt upp en betydande närvaro i Venezuelas energisektor, bland annat genom statliga oljebolag som CNPC och China National Offshore Oil Corp.
Men ännu känsligare är skulderna.
Venezuela har lånat enorma summor från kinesiska statliga banker. En stor del av lånen har varit kopplade till oljeleveranser till Kina. Exakt hur mycket Venezuela fortfarande är skyldigt är oklart, men uppskattningar ligger omkring 10–15 miljarder dollar, enligt South China Morning Post.
USA:s energiminister Chris Wright har uttryckligen sagt att Kina inte kommer att ha några skuldanspråk på intäkterna från den nya produktionen.
Det gör att ett gammalt kinesiskt finansieringsupplägg plötsligt hamnar mitt i den nya maktkampen mellan Washington och Beijing.
Minskad sannolikhet på betalningar
Det är också därför kinesiska analytiker reagerar.
”Kinas sannolikhet att återfå sina skulder har minskat”, säger Cui Shoujun, professor vid Renmin University i Beijing, till South China Morning Post angåenden den amerikanska kontrollen i Venezuela.
Men än så länge håller Kina som stat låg profil. Kinas utrikesdepartement säger att samarbetet mellan Kina och Venezuela skyddas av internationell rätt och lagarna i de båda länderna.
”Kinas lagliga rättigheter och intressen i Venezuela måste skyddas”, säger talespersonen Guo Jiakun på torsdagen.
”Påtvingad utestängning”
Trumpadministrationen beskriver själv avtalet som ett sätt att återupprätta amerikansk dominans på det västra halvklotet och tränga undan kinesiskt och ryskt inflytande. Vita huset skriver uttryckligen att en majoritet av de nya oljefälten tidigare kontrollerats eller drivits av kinesiska eller ryska aktörer.
Det är den geopolitiska delen som gör Beijing nervöst.
Bloomberg citerar Christian Reyes, politisk riskanalytiker i Beijing, som varnar för att Venezuela kan bli ett prejudikat – inte nödvändigtvis för att USA direkt ska beslagta kinesiska tillgångar, utan för att kinesiska företag kan pressas bort från strategiska sektorer. Han kallar det en möjlig modell för ”coerced exclusion” – påtvingad utestängning.
Han får medhåll från Asien.
”Sydamerika har länge varit en geopolitisk korsväg där Kinas och USA:s intressen möts och ibland kolliderar. Friktion är nästan oundviklig när deras intressen överlappar”, säger Liao Na, grundare av det kinesiska energianalys- och konsultföretaget GL Consulting.
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