Därför blir Kina hotat av USA:s drag i Venezuela

Flera av fälten har tidigare kontrollerats eller drivits av kinesiska och ryska bolag.

Oljan bara del av problemet

För Kina är det ett problem på flera nivåer.

Den mest uppenbara är oljan. Kina har under många år byggt upp en betydande närvaro i Venezuelas energisektor, bland annat genom statliga oljebolag som CNPC och China National Offshore Oil Corp.

Men ännu känsligare är skulderna.

Venezuela har lånat enorma summor från kinesiska statliga banker. En stor del av lånen har varit kopplade till oljeleveranser till Kina. Exakt hur mycket Venezuela fortfarande är skyldigt är oklart, men uppskattningar ligger omkring 10–15 miljarder dollar, enligt South China Morning Post.

USA:s energiminister Chris Wright har uttryckligen sagt att Kina inte kommer att ha några skuldanspråk på intäkterna från den nya produktionen.

Det gör att ett gammalt kinesiskt finansieringsupplägg plötsligt hamnar mitt i den nya maktkampen mellan Washington och Beijing.