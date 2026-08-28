Enligt uppgift pågår samtal mellan USA och Venezuelas interimsregering om att överta stora delar av det sydamerikanska landets oljefält.
USA nära avtal om enorma oljeresurser i Venezuela
Om affären går i land skulle det fördubbla USA:s oljereserver och rita om spelplanen på marknaden helt för det ”svarta guldet”.
Det är två amerikanska tjänstemän som avslöjar för Axios om Trump-administrationens planer om en ägarandel i det sydamerikanska landets gigantiska oljefyndigheter.
En av tjänstemännen konstaterar att det är en ”enorm” affär som nu är under uppsegling.
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Perfekt tajming från Trump
Tidpunkten för USA är den bästa då krigen i Ukraina och Iran stör den globala energiförsörjningen, vilket skapar stor volatilitet på världens gas- och oljemarknader och höjt priserna.
Samtidigt är den amerikanska och strategiska petroleumreserven på 40 årslägsta, skriver Axios.
Affären, som USA nu hoppas landa, omfattar enligt rapporteringen ett dussin produktiva oljefält i Venezuela. Det rör sig alltså inte om alla Venezuelas 300 miljarder fat oljereserver. Men det handlar ändå om 90 miljarder fat och de aktuella fälten har tidigare kontrollerats av bland andra insiderpersoner som åtalats. Dessutom uppges Kina tidigare ha haft intressen i oljefälten.
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Det erbjuder USA Venezuela
”I utbyte mot att ge USA en ägarandel skulle Venezuelas regering dra nytta av att privata företag, inklusive amerikanska firmor, utvecklar fälten och ger landet mer oljeintäkter”, förklarar Axios vidare i artikeln.
För Donald Trump är detta en stor framgång ekonomiskt, om det blir en affär. Trump har gjort USA:s energisäkerhet och dominans på västra halvklotet till grundpelare i sin så kallade ”Donroe-doktrin”.
Nu är Trump, enligt Axios källor, nära att säkra USA:s energiframtid för kommande generationer, även på ”hela halvklotet”, heter det.
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