USA nära avtal om enorma oljeresurser i Venezuela

En av tjänstemännen konstaterar att det är en ”enorm” affär som nu är under uppsegling.

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Perfekt tajming från Trump

Tidpunkten för USA är den bästa då krigen i Ukraina och Iran stör den globala energiförsörjningen, vilket skapar stor volatilitet på världens gas- och oljemarknader och höjt priserna.

Samtidigt är den amerikanska och strategiska petroleumreserven på 40 årslägsta, skriver Axios.

Affären, som USA nu hoppas landa, omfattar enligt rapporteringen ett dussin produktiva oljefält i Venezuela. Det rör sig alltså inte om alla Venezuelas 300 miljarder fat oljereserver. Men det handlar ändå om 90 miljarder fat och de aktuella fälten har tidigare kontrollerats av bland andra insiderpersoner som åtalats. Dessutom uppges Kina tidigare ha haft intressen i oljefälten.

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