Snart så simmar marknaden i billig olja

Människor simmar i Östersjön, intill en lagringstank för olja nära Sankt Petersburg i Ryssland.
Produktionen av olja ökar - men efterfrågan är inte lika stor. Det kan leda till billigare priser framöver. Foto: (AP /TT)
Johan Colliander
Uppdaterad: 13 aug. 2025Publicerad: 13 aug. 2025

Behovet av olja ökar i maklig takt men produktionen rusar på när Opec drar i spakarna. Överskottet nästa år kan slå rekord.

Under nästa år kan överproduktionen av olja slå nya rekord, det slår Internationella energirådet (IEA) fast i en ny rapport.

Oljelagren kommer att fyllas på med en takt om 2,96 miljoner fat per dag, enligt IEA. Det överstiger till och med den genomsnittliga ökningen under pandemiåret 2020 då avstannad konsumtion fick lagren att fyllas på oväntat mycket.

Just nu har Opec-länderna lagt i en extra växel för att producera mer olja där målet är att ta marknadsandelar. Trots det förväntas olja från icke-opecländer som USA, Kanada, Brasilien och Guyana stå för en större del av den ökade produktionen.

Måttlig efterfrågan på olja

Den globala efterfrågan på olja för 2025 har upprepade gånger nedgraderats sedan början av året, med sammanlagt 350 000 fat per dag. Efterfrågan förväntas nu öka med cirka 700 000 fat per dag i år och nästa år. Det är den lägsta efterfrågan sedan 2019.

Råoljepriset har sjunkit under året och förväntas fortsätta sjunka under nästa. Källa: Avanza

Efterfrågan på olja har varit måttlig bland världens utvecklade ekonomier den senaste tiden på grund av en dämpad konsumtion. Även utvecklingsländer har sett en lägre konsumtion av olja.

Till viss del har efterfrågan på drivmedel under sommaren och Kinas bunkring av olja den senaste tiden ätit upp det ökade överskottet. Men priset på råolja har sjunkit med 12 procent under året till 66 dollar fatet, skriver Bloomberg.

Sanktioner kan ändra bilden

Fortsätter den här trenden kommer priset på olja oundvikligen att sjunka ytterligare.

Men enligt IEA kan det ske förändringar om ytterligare sanktioner läggs på Ryssland och Iran, som är världens tredje, respektive femte största producenter. Men samtidigt har USA lyft delar av sina restriktioner på Venzeuela.

“Det är uppenbart att något måste ge med sig för att marknaden ska kunna balanseras”, skriver IEA i sin rapport.

IEA har tidigare förutspått att ökningen i efterfrågan på olja kommer att helt stanna av till 2030 på grund av allt fler elektriska fordon.

IEAOlja
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

