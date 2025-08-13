Snart så simmar marknaden i billig olja

Under nästa år kan överproduktionen av olja slå nya rekord, det slår Internationella energirådet (IEA) fast i en ny rapport.

Oljelagren kommer att fyllas på med en takt om 2,96 miljoner fat per dag, enligt IEA. Det överstiger till och med den genomsnittliga ökningen under pandemiåret 2020 då avstannad konsumtion fick lagren att fyllas på oväntat mycket.

Läs mer:

Dags att fylla tanken – nu sjunker bensinpriset ännu mer. News55

Just nu har Opec-länderna lagt i en extra växel för att producera mer olja där målet är att ta marknadsandelar. Trots det förväntas olja från icke-opecländer som USA, Kanada, Brasilien och Guyana stå för en större del av den ökade produktionen.

Måttlig efterfrågan på olja

Den globala efterfrågan på olja för 2025 har upprepade gånger nedgraderats sedan början av året, med sammanlagt 350 000 fat per dag. Efterfrågan förväntas nu öka med cirka 700 000 fat per dag i år och nästa år. Det är den lägsta efterfrågan sedan 2019.

Råoljepriset har sjunkit under året och förväntas fortsätta sjunka under nästa. Källa: Avanza

Efterfrågan på olja har varit måttlig bland världens utvecklade ekonomier den senaste tiden på grund av en dämpad konsumtion. Även utvecklingsländer har sett en lägre konsumtion av olja.

Missa inte:

Opec lovar stort – men var är oljan? Dagens PS

ANNONS

Till viss del har efterfrågan på drivmedel under sommaren och Kinas bunkring av olja den senaste tiden ätit upp det ökade överskottet. Men priset på råolja har sjunkit med 12 procent under året till 66 dollar fatet, skriver Bloomberg.