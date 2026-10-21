Koppar: Överskott nu – men bristen kan snart bli enorm

Enligt analysen från BloombergNEF kan utbudet från gruvorna börja släpa efter efterfrågan redan 2028. Till 2035 väntas underskottet uppgå till omkring 3 miljoner ton per år.

År 2050 kan bristen ha vuxit till 20 miljoner ton, motsvarande 44 procent av den beräknade efterfrågan.

Efterfrågan väntas öka kraftigt

Utvecklingen med elektrifieringen av samhället, utbyggnaden av elnäten och den växande efterfrågan från datacenter behöver koppar, som är en central komponent i allt från elkablar och elbilar till kraftförsörjning för den snabbt växande AI-industrin.

BloombergNEF räknar med att den globala kopparkonsumtionen ökar med 61 procent mellan 2026 och 2050, till närmare 46 miljoner ton om året.

”Utmaningen handlar nu mindre om huruvida världen kan producera tillräckligt med metaller totalt och mer om huruvida rätt material finns tillgängliga när och där de behövs”, säger Martin Tengler, chef för metaller och gruvdrift på BloombergNEF.

Koppar sticker ut bland de tio metaller som ingår i analysen. BloombergNEF bedömer att utbudskapaciteten för nio av dem kan vara tillräcklig fram till 2050, medan koppar står inför ett betydande långsiktigt underskott.

Det blir en stor utmaning för gruvbolagen. Halterna av koppar i många befintliga fyndigheter sjunker, vilket gör utvinningen dyrare och mer komplicerad. Det tar i genomsnitt 17 år att få en ny gruva i produktion, enligt BloombergNEF.