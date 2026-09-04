Räddades efter flera dagar i översvämmad tunnel: "Mirakel på mirakel"

Hörde röster från överlevande

Den nepalesiska armén ansvarade för sprängningarna och arbetade med att minimera risken för att tunneln skulle kollapsa eller att personer längre fram skulle skadas.

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Räddningsarbetarna upptäckte samtidigt stora mängder vatten inne i tunneln. Grävmaskiner och pumpar användes för att avlägsna vattnet.

Diken grävdes från tunneln mot floden utanför för att skapa en väg för vattnet att rinna ut.

Till slut skapades en smal passage genom rasmassorna, ungefär tillräckligt stor för en person. Tidigt på fredagen hörde räddningsarbetarna ljud som kunde vara röster från personer längre in i tunneln.

Kort därefter hittades två personer vid liv som kunde föras ut.

”Det har krävts mirakel på mirakel”, sa en tunnelexperter till BBC om den osannlika räddningsaktioner.

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Behöver nå ännu längre in

Räddningsarbetet fortsätter nu längre in i berget. Omkring 60 meter har grävts från tunnelns ingång, men ytterligare cirka 150 meter återstår innan räddarna når själva vattenkraftstationen.

Den stora osäkerheten är om översvämningsmassorna har nått kraftstationen. Om så är fallet kan personer där inne ha träffats av sten och lera eller blivit instängda av vatten.

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Räddningsarbetarna måste dessutom hantera risken för nya vattenflöden, både från tunnelns inre och från utsidan. Trots riskerna har de två överlevande gett teamet nytt hopp om att fler människor kan hittas vid liv.

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