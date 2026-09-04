Efter en räddningsaktion som beskrivs som ”mirakulös” har två arbetare hittats vid liv i en tunnel i Nepal. Det har gett hopp om ännu fler överlevande efter störtfloden.
Räddades efter flera dagar i översvämmad tunnel: "Mirakel på mirakel"
Två arbetare vid ett vattenkraftverk har räddats levande ur en vattenfylld och delvis raserad tunnel i Nepal.
Det kom över en vecka efter att den enorma störtfloden på gränsen mellan Nepal och Tibet begravt tunnelns ingång.
Räddningsinsatsen vid Trishuli 3A-kraftverket har pågått under flera dagar och är långt ifrån avslutad. Ett stort antal personer befaras fortfarande vara instängda längre in i berget.
Behöver gräva sig fram
En av de största utmaningarna var att överhuvudtaget hitta tunnelns ingång. Den låg tidigare ovanför marknivån men hade begravts under enorma mängder jord, sten och annat material efter översvämningen, skriver BBC.
Räddningsteamet använde gamla topografiska kartor tillsammans med satellitbilder, helikopterfilmer och andra ledtrådar i terrängen för att uppskatta var ingången befann sig.
När platsen hade lokaliserats började arbetet med att gräva sig fram genom rasmassorna.
Tunneln var helt blockerad av lera och stenar, varav vissa var stora som bilar. För att ta sig igenom vissa delar användes sprängmedel.
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Hörde röster från överlevande
Den nepalesiska armén ansvarade för sprängningarna och arbetade med att minimera risken för att tunneln skulle kollapsa eller att personer längre fram skulle skadas.
Räddningsarbetarna upptäckte samtidigt stora mängder vatten inne i tunneln. Grävmaskiner och pumpar användes för att avlägsna vattnet.
Diken grävdes från tunneln mot floden utanför för att skapa en väg för vattnet att rinna ut.
Till slut skapades en smal passage genom rasmassorna, ungefär tillräckligt stor för en person. Tidigt på fredagen hörde räddningsarbetarna ljud som kunde vara röster från personer längre in i tunneln.
Kort därefter hittades två personer vid liv som kunde föras ut.
”Det har krävts mirakel på mirakel”, sa en tunnelexperter till BBC om den osannlika räddningsaktioner.
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Behöver nå ännu längre in
Räddningsarbetet fortsätter nu längre in i berget. Omkring 60 meter har grävts från tunnelns ingång, men ytterligare cirka 150 meter återstår innan räddarna når själva vattenkraftstationen.
Den stora osäkerheten är om översvämningsmassorna har nått kraftstationen. Om så är fallet kan personer där inne ha träffats av sten och lera eller blivit instängda av vatten.
Räddningsarbetarna måste dessutom hantera risken för nya vattenflöden, både från tunnelns inre och från utsidan. Trots riskerna har de två överlevande gett teamet nytt hopp om att fler människor kan hittas vid liv.
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