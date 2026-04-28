Finansmannen Mats Qvibergs näsa för goda aktieaffärer håller i sig. Ett av bolagen där han investerat tungt i kom med en kanonrapport och är en av börsens största vinnare i dag.
Qvibergs fullträff: Aktien flyger upp på börsen
Aktien stiger 6 procent på rapporten och är upp 91 procent på ett år.
Kyckling populäraste proteinet
För ganska precis ett år sedan var kyckling-bolaget Scandi Standards (börskurs Scandi Standard) vd Jonas Tunestål Veckans börsprofil hos Dagens PS.
Redan då hade aktien en stark period bakom sig på börsen.
Kyckling-vd:n om starka trenden som lyft Qviberg-aktien
Är påsken kycklingens högtid? Nja, Jonas Tunestål, den tidigare slaktaren och numera vd på Nordens största kycklingproducent börsnoterade Scandi Standard,
”Generellt så är kyckling det mest växande proteinet. Både om man tittar i Sverige och internationellt. Enligt Jordbruksverket har konsumtionen av fågelkött ökat med närmare 300 procent sen 1990”, berättade kyckling-vd:n med slaktarbakgrund till Dagens PS läsare då.
Aktien har krossat börsens index
Sedan dess har aktien fortsatt krossa index på börsen.
Plus runt 90 procent senaste 12 månaderna inklusive dagens rapportlyft på 6 procent.
En som särskilt gläds åt detta är den svenska börslegendare Mats Qviberg som själv, genom familj och genom sitt investmentbolag Öresund (börskurs Öresund) äger drygt 25 procent av bolaget.
”Qviberg kommer in med mycket komptens”
”Vi har turen att ha flera engagerade ägare i Scandi Standard”, sa Jonas Tunestål på Dagens PS fråga om Mats Qvibergs betydelse för bolaget för ett år sedan.
”Men tar vi Öresund och familjen Qviberg specifikt så har vi representation från de i styrelsen som kommer in med mycket kompetens”.
Scandi Standard är Öresunds näst största innehav på börsen totalt sett i portföljen efter bilföretagen Bilia (börskurs Bilia).
