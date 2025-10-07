Dagens PS
Prylkedjan Clas Ohlson ökar försäljningen

Clas Ohlson rapporterar om ökad försäljning i september. (Foto: Adam Ihse/TT)
Uppdaterad: 07 okt. 2025Publicerad: 07 okt. 2025

Så mycket steg Clas Ohlsons försäljning i september jämfört med samma månad i fjol, enligt ett pressmeddelande från företaget.

Clas Ohlson (börskurs) rapporterar att försäljningen i september uppgick till 939 miljoner kronor och att det är en ökning med 9 procent jämfört med motsvarande månad förra året.

Bolaget berättar att 10 procent av den aktuella försäljningsökningen är organisk och att 1 procent är kopplat till valutaeffekter.

Sex nya Clas Ohlson-butiker

Clas Ohlson berättar vidare att företaget har öppnat sex nya butiker under året som gått och att beståndet nu uppgår till 242 butiker jämfört med 236 butiker i september 2024.

Vidare framgår det i pressmeddelandet att Clas Ohlsons totala nettoomsättning under perioden maj-september i år uppgick till 4 771 miljoner kronor (4 452), en ökning med 7 procent.

”Vi fortsätter att lansera produktnyheter i hög takt och försäljningen ökar i samtliga prioriterade produktnischer. I september nådde vi 6 miljoner medlemmar i Club Clas och sammantaget ökade försäljningen organiskt med 10 procent. Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 9 procent och sett till enskilda marknader fortsätter Norge att leverera en mycket stark försäljning. Precis som tidigare under året har den svagare US-dollarn påverkat Spares B2B-affär negativt, vilket syns i utvecklingen på övriga marknader”, säger Clas Ohlsons vd och koncernchef Kristofer Tonström i en rapportkommentar.

Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

