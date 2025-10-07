Prylkedjan Clas Ohlson ökar försäljningen

Clas Ohlson (börskurs) rapporterar att försäljningen i september uppgick till 939 miljoner kronor och att det är en ökning med 9 procent jämfört med motsvarande månad förra året.

Bolaget berättar att 10 procent av den aktuella försäljningsökningen är organisk och att 1 procent är kopplat till valutaeffekter.

Sex nya Clas Ohlson-butiker

Clas Ohlson berättar vidare att företaget har öppnat sex nya butiker under året som gått och att beståndet nu uppgår till 242 butiker jämfört med 236 butiker i september 2024.

Vidare framgår det i pressmeddelandet att Clas Ohlsons totala nettoomsättning under perioden maj-september i år uppgick till 4 771 miljoner kronor (4 452), en ökning med 7 procent.

”Vi fortsätter att lansera produktnyheter i hög takt och försäljningen ökar i samtliga prioriterade produktnischer. I september nådde vi 6 miljoner medlemmar i Club Clas och sammantaget ökade försäljningen organiskt med 10 procent. Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 9 procent och sett till enskilda marknader fortsätter Norge att leverera en mycket stark försäljning. Precis som tidigare under året har den svagare US-dollarn påverkat Spares B2B-affär negativt, vilket syns i utvecklingen på övriga marknader”, säger Clas Ohlsons vd och koncernchef Kristofer Tonström i en rapportkommentar.

Läs även: Rekordbeslag av knark – skulle till Clas Ohlson DagensPS