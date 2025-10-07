Ett halvt ton narkotika. Lastbilen upptäcktes av tullen i Helsingborg och lasten skulle till Clas Ohlson i Stockholm, en dimridå visade det sig.
Rekordbeslag av knark – skulle till Clas Ohlson
Mest läst i kategorin
Starta eget? Nu är 70 det nya 30
En växande skara äldre personer startar företag. Man använder teknik, erfarenhet och nätverk för att förverkliga idéer som legat och grott i årtionden. Den entreprenöriella glöden verkar inte falna med åldern. Flera svenska studier visar att det blir vanligare att äldre personer startar egna företag, även efter uppnådd pensionsålder. I USA är nästan 30 procent …
Framtidstron sjunker hos företagare
Företagarnas förväntningar på utvecklingen det närmaste kvartalet sjunker i SEB:s nya upplaga av Företagarindiktatorn. Företagarnas förväntningar på de kommande tre månaderna sjunker i SEB:s (börskurs SEB) senaste ”Företagarindikatorn”. Nedgången är kraftigt, från21 till 12 enheter, men SEB påpekar snabbt att trots minskningen är indikatorn fortfarande på en högre nivå än det historiska genomsnittet. Optimismen tar …
Det krossar många ungas entreprenörsdrömmar
Uppväxtmiljö och familjebakgrund sätter stopp för många unga att förverkliga drömmen om att starta företag, visar ny rapport. Störst är rädslan för att misslyckas, hela 37 procent av unga i åldersgruppen 18 till 25 år uppger det. Samtidigt svarar var femte, 22 procent, att de inte känner sig särskilt hoppfulla inför framtiden. Pengar anges också …
Experterna: Svensk AI-brist oroar
Sverige riskerar att halka efter i det globala AI-racet. Flera nya rapporter visar att bristen på både spets och bredd inom AI-kompetens kan bli landets största hinder för innovation de kommande åren. Svenskarna är inte emot AI – men vi tvekar. Det kan kosta oss hundratals miljarder om vi inte vaknar och hänger med i …
Konkurrensverket: "Köp ut Arlanda Express"
Konkurrensverket ställer sig bakom planerna på att bryta Arlanda Express monopol på Arlandabanan. Det är värt pengarna, menar man. Konkurrensverket har lämnat sitt yttrande över ”Arlanda – en viktig port för det svenska välståndet”. Där ställer man sig bakom utredningens bedömning att det finns ”potential i ett mer effektivt nyttjande av Arlandabanan”. Översatt till vardagssvenska …
Chauffören körde lastbilen från Nederländerna via Tyskland till Helsingborg.
Där tog dock resan slut i april sedan en narkotikahund nosade rätt på ett halvt ton narkotika i lasten, enligt Sveriges Television.
Knarklast skulle till Clas Ohlson
Den olagliga lasten var gömd i kartonger för vattenkokare och dammsugare och skulle enligt uppgift till en Clas Ohlson-butik i Stockholm.
Värdet av narkotikan uppskattades till runt 145 miljoner kronor och utgjordes av åtta olika preparat, bland annat amfetamin, kokain och 50 kilo heroin – det största enskilda heroinbeslaget som Tullverket har gjort, enligt Dagens Juridik.
“Det var uppmärksamma tulltjänstemän som tyckte det var märkligt att hushållsmaskinerna, som enligt frakthandlingarna skulle till en Clas Ohlson-butik i Stockholm, inte fanns i handelskedjans sortiment. Dessutom var kartongerna tydligt begagnade”, säger Ingrid Lamberth på Tullverkets kriminalavdelning Syd.
Nervös chaufför
Chauffören till den Litauenregistrerade trailern uppträdde nervöst och säger att han fick beställningen på lasten digitalt och inte känner till vad som fanns i den.
Clas Ohlson blev utnyttjat
Clas Ohlson hade emellertid aldrig beställt produkterna visade det sig vidare, och bolaget känner heller inte till avsändaren eller leverantören utan blev istället utnyttjat av smugglarna som försökte ta in ett halvt ton droger genom det välkända namnet.
Det lyfter Tokyobörsen till ännu ett rekord
På måndagen nådde Japans Nikkei 225 ännu en rekordnivå och i dag, tisdag, noterar Tokyoindexet rekord för andra dagen i rad. Gårdagens lyft på Tokyobörsen var kopplat till att landets regerande Liberaldemokratiska parti valt den konservativa Sanae Takaichi till sin nya ledare, och hon tar nu plats som Japans första kvinnliga premiärminister. Läs mer: Japansk …
Varning: Hälften av elbilarna underkänns på besiktningen
Priserna på bostadsrätter steg 1,1 procent i september, medan villapriserna sjönk marginellt med 0,1 procent, enligt Svensk mäklarstatistik. "Försäljningsvolymerna är relativt höga, men affärerna tar ofta längre tid. Med den senaste räntesänkningen och en budget som ger hushållen bättre marginaler räknar vi med mer offensiva köpare framöver", säger Oskar Öholm, vd på Mäklarsamfundet, i en
Prislyft på bostadsrätter i september
Priserna på bostadsrätter steg 1,1 procent i september, medan villapriserna sjönk marginellt med 0,1 procent, enligt Svensk mäklarstatistik. ”Försäljningsvolymerna är relativt höga, men affärerna tar ofta längre tid. Med den senaste räntesänkningen och en budget som ger hushållen bättre marginaler räknar vi med mer offensiva köpare framöver”, säger Oskar Öholm, vd på Mäklarsamfundet, i en …
Akut fara: Reservteknik för flygen fallerar
Ett livsviktigt reservsystem för flygnavigering faller isär i Sverige. GPS-störningar ökar – nu larmas det om akuta brister. Den svenska flygsäkerheten är under lupp när ett kritiskt reservsystem för navigering fallerar. I en tid då GPS-störningar – som de ryska störningarna som drabbade över 100 000 flygningar i Europa under 2025 – ökar, är behovet …