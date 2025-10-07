Rekordbeslag av knark – skulle till Clas Ohlson

Chauffören körde lastbilen från Nederländerna via Tyskland till Helsingborg.

Där tog dock resan slut i april sedan en narkotikahund nosade rätt på ett halvt ton narkotika i lasten, enligt Sveriges Television.

Knarklast skulle till Clas Ohlson

Den olagliga lasten var gömd i kartonger för vattenkokare och dammsugare och skulle enligt uppgift till en Clas Ohlson-butik i Stockholm.

Värdet av narkotikan uppskattades till runt 145 miljoner kronor och utgjordes av åtta olika preparat, bland annat amfetamin, kokain och 50 kilo heroin – det största enskilda heroinbeslaget som Tullverket har gjort, enligt Dagens Juridik.

“Det var uppmärksamma tulltjänstemän som tyckte det var märkligt att hushållsmaskinerna, som enligt frakthandlingarna skulle till en Clas Ohlson-butik i Stockholm, inte fanns i handelskedjans sortiment. Dessutom var kartongerna tydligt begagnade”, säger Ingrid Lamberth på Tullverkets kriminalavdelning Syd.

Nervös chaufför

Chauffören till den Litauenregistrerade trailern uppträdde nervöst och säger att han fick beställningen på lasten digitalt och inte känner till vad som fanns i den.

Clas Ohlson blev utnyttjat

ANNONS

Clas Ohlson hade emellertid aldrig beställt produkterna visade det sig vidare, och bolaget känner heller inte till avsändaren eller leverantören utan blev istället utnyttjat av smugglarna som försökte ta in ett halvt ton droger genom det välkända namnet.

Läs även:

Clas Ohlson stora glädjeämnet på röd börs. Dagens PS

Clas Ohlson stiger på sin rapport – jagar rekord till jul. Dagens PS