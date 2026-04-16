Det mesta pekar på att Europeiska centralbanken, ECB, inte rör räntan på aprilmötet. Det uppger källor med insyn i hur direktionen tänker.
Prognosen just nu: ECB petar inte på räntan
Ledamöterna i ECB sammanträder 29-30 april för att besluta om räntan. Den som hoppas på en sänkning gör det alldeles säkert förgäves. Någon höjning ligger heller inte i pipen, enligt personer med insyn i saken. Trots att det finns en utbredd oro för stigande inflation i energikrisen i spåren av Irankriget.
Men enligt uppgifter till Bloomberg har centralbanken i Frankfurt inga planer på att röra styrräntan i dagsläget. Den antas lämnas oförändrad på 2,00 procent.
”Stramare finansieringsvillkor bidrar till att hålla inflationsförväntningarna förankrade för tillfället, och en räntehöjning skulle inte nödvändigtvis förändra marknadsprissättningen särskilt mycket”, skriver nyhetsbyrån.
Därför väntas ECB ligga lågt
Inför ECB:s möte presenteras nya makrosiffror. Dock väntas statistiken inte vara så uttömmande hur kriget skadat ekonomins tillväxt och leveranskedjor. Därför är ECB:s plan, enligt källorna, att avvakta med en penningpolitisk reaktion.
Främst är det stigande energipriser som spökar, även om dessa sjunkit för tillfället. Eurozonens inflation reviderades nyligen upp till 2,5 procent för mars, vilket är en bit över målet på 2 procent. Definitiva siffror från Eurostat visar att inflationen blev 2,6 procent. Att oljepriset periodvis handlats över 100 dollar per fat ger centralbankschefen Christine Lagarde bekymmer.
Inte värt att ta onödiga risker
Men trots att inflationen spretar menar källor att direktionen inte ser tillräckliga skäl för att höja räntan ytterligare just nu. Det nuvarande ränteläget bedöms vara tillräckligt stramt för att hålla inflationsförväntningarna i schack. Att kasta in en räntehöjning i en redan volatil situation ses som ett onödigt risktagande i ett läge när tillväxten haltar.
ECB vill se om konflikten i Mellanöstern blir långvarig, eller om ett fredsavtal kan nås för att ta ställning till hur räntan ska hanteras.
Lagarde: Viktigt att vara flexibel
Christine Lagarde har nyligen uttalat i en Bloomberg TV-intervju vikten av att ECB är ”helt flexibel” i sitt agerande kring räntan. Investerare gör bedömningen att räntehöjningar är oundvikliga och räknar med två 25-punktshöjningar i år, framgår det.
IMF:s verkställande direktör Kristalina Georgieva har å sin sida varnat för penningpolitiska åtstramningar, som hon menar riskerar att skada den ekonomiska tillväxten. ECB:s direktionsledamot
Isabel Schnabel och fler än hon ger IMF-chefen rätt och ser inga skäl att gå fram med ”förhastade” räntehöjningar.
Goldman Sachs ändrar prognosen
Den amerikanska bankjätten Goldman Sachs har med anledning av detta bytt fot och tror inte längre på någon räntehöjning från ECB i april.
”Energipriserna har fallit från sin topp efter förra veckans vapenvila, de senaste prisrelaterade indikatorerna har inte stigit avgörande och ECB:s senaste kommunikation har visat liten brådska för en kortsiktig policyändring”, heter det.
