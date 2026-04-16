Prognosen just nu: ECB petar inte på räntan

Men enligt uppgifter till Bloomberg har centralbanken i Frankfurt inga planer på att röra styrräntan i dagsläget. Den antas lämnas oförändrad på 2,00 procent.

”Stramare finansieringsvillkor bidrar till att hålla inflationsförväntningarna förankrade för tillfället, och en räntehöjning skulle inte nödvändigtvis förändra marknadsprissättningen särskilt mycket”, skriver nyhetsbyrån.

Därför väntas ECB ligga lågt

Inför ECB:s möte presenteras nya makrosiffror. Dock väntas statistiken inte vara så uttömmande hur kriget skadat ekonomins tillväxt och leveranskedjor. Därför är ECB:s plan, enligt källorna, att avvakta med en penningpolitisk reaktion.

Främst är det stigande energipriser som spökar, även om dessa sjunkit för tillfället. Eurozonens inflation reviderades nyligen upp till 2,5 procent för mars, vilket är en bit över målet på 2 procent. Definitiva siffror från Eurostat visar att inflationen blev 2,6 procent. Att oljepriset periodvis handlats över 100 dollar per fat ger centralbankschefen Christine Lagarde bekymmer.

