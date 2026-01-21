Proffsen viktar ned USA – förtroendet faller

I årets första strategirapport från Söderberg & Partners framgår det att USA viktas ned till neutral nivå medan tillväxtmarknader viktas upp till övervikt.

USA ses inte längre lika attraktivt mot bakgrund av Trumps utspel med ökade politiska risker.

”Vi vill vara tydliga med att beslutet att vikta ned USA inte grundar sig i en försämrad syn på amerikanska bolags fundamentala styrka. Det handlar om en förändrad riskbild kring USA som land och ekonomi. Vi bedömer till exempel att sannolikheten för en militär konfrontation med Danmark är ytterst liten, men att förtroendet för USA som land inte är lika starkt. Det är den främsta anledningen till att vi nu justerar ned vår syn på USA som region”, säger Marcus Tengvall, allokeringschef på Söderberg & Partners, i en kommentar till strategirapporten ”Should I stay or should I go”.

Därför hissas tillväxtmarknader

I den övergripande marknadssynen för 2026 är bedömning att bolagens vinstutveckling blir stark, och särskilt tonvikt läggs på tillväxtmarknader som anses ha lockande värderingar och förbättrade vinstutsikter.

Mot bakgrund av den rådande globala turbulensen, mest på grund av USA:s president Donald Trump, väntas den politiska osäkerheten fortsätta med kortsiktiga svängningar på börsen.

”Vi kommer med stor sannolikhet se en volatilitet på börsen och då kan det dyka upp attraktiva köplägen”, säger Marcus Tengvall.

Geopolitiska riskerna står USA dyrt

Det som hindrat Söderberg % Partners från att tidigare övervikta tillväxtmarknader har varit geopolitiska risker, men nu har de geopolitiska riskerna spridit sig i världen och menar man att tillväxtmarknader ser mer attraktiva ut med rabatter i värderingarna för investerare, samtidigt som USA tvingas betala en premie för att undvika politiska risker, heter det..

ANNONS

Prognosen är att vinsttillväxten på tillväxtmarknader i år blir 20 procent.

Globalt väntas vinsttillväxten i bolagen stanna vid 15 procent.

Missa inte: Gardell i ”stabsläge” på börsen efter USA:s tullhot DagensPS

Läs också: USA:s anseende rasar – nu är Kinas högre (Realtid/TT)