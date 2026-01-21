Gardell i ”stabsläge” på börsen efter USA:s tullhot

Trump ägnar sig åt att ”mobba och jävlas”, säger Cevians medgrundare Christer Gardell till Dagens Industri och slår fast att den amerikanska presidentens agerande är ”affärsmässigt obegripligt”.

Att Trump vill överta ett land som inte vill det är sjukt, menar han och dömer ut Trumps skrammel med tullar mot bland annat Sverige.

Finanstoppen kan omöjligt se någon vits med strafftullarna, säger han till tidningen och konstaterar att det blir särskilt märkligt med tanke på att Sverige varken äger Danmark eller Grönland.

Missa inte: Gardell hyllar bankaktierna: “Fortfarande väldigt billiga” DagensPS

Gardell: Trump en grå svan

På frågan om det är ett svart svan världsekonomin nu är på väg in i, svarar Gardell:

”Vitsen med en svart svan är att man inte ser den flyga in. Om det är något som vi har sett så är det Donald Trumps utrikespolitiska flaxande, så han är möjligen en grå svan. Problemet är att det som han gör aldrig har fungerat inrikespolitiskt – du vinner inga val på det, tvärtom.”

“Minska lite här och öka lite där”

Han spekulerar i att det kan bli en republikansk förlust i mellanårsvalet i november till USA:s kongress, bland annat då Trump genom sitt korkade sätt ”eldar på den egna inflationsbrasan”, resonerar Gardell i Di som dock ser köplägen i turbulensen, därav Cevians ”stabsläge” som han uttrycker det.

ANNONS

Nu handlar det mest om, säger han, att ”minska lite här och öka lite där” i börsportföljen, enligt den kände finansprofilen.

Läs också: Handelsbanken: Trump enda hotet mot svensk ekonomi DagensPS

Läs även: Dollarn faller när marknaden säljer av USA Realtid