Pressade bankkurser och utdelningsregn lockar när energifond kastas ut

Den europeiska banksektorn har haft några mycket starka år med högre räntor som förbättrat räntenettot. Kreditförlusterna har varit begränsade samtidigt som bankerna har effektiviserat verksamheten. Det har resulterat i vinster som för bara några år sedan hade varit svåra att föreställa sig.

Men på börsen har utvecklingen vänt och exempelvis Amundi Euro Stoxx Banks har fallit omkring 11 procent den senaste månaden.

Kursfallen skapar köptillfällen i banker

Nedgången drivs av oro för den europeiska konjunkturen och bankernas framtida räntenetton. Investerare ifrågasätter också hur länge den höga lönsamheten kan bestå. Under oktober har flera stora europeiska banker visat prov på fortsatt stark verksamhet.

Deutsche Bank rapporterade ett rekordresultat för tredje kvartalet medan BNP Paribas och Santander överträffade analytikernas förväntningar. Även den europeiska bankmyndigheten EBA konstaterar att bankerna har god lönsamhet och stark kapitalisering.

Amundi Euro Stoxx Banks följer ett index med banker i euroområdet där bland annat Santander och Unicredit ingår. Fonden ger bred exponering mot flera av Europas största banker. Även om vinstutvecklingen normaliseras finns förutsättningar för betydande utdelningar och aktieåterköp.

”Efter den senaste månadens nedgång tycker vi att det är ett intressant tillfälle att öka exponeringen mot sektorn”, skriver Privata Affärer och plockar in Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc.

Därför ryker energifonden från portföljen

Samtidigt väljs VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF bort från urvalet. Beslutet innebär inte en negativ syn på kärnkraftens långsiktiga framtid. Tvärtom talar mycket för att världen kommer att behöva mer stabil elproduktion i takt med elektrifieringen och utbyggnaden av datacenter.

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En viktig förändring kan komma från den globala naturgasmarknaden. Under de kommande åren väntas stora mängder ny kapacitet för export av flytande naturgas tas i drift. USA står för en betydande del av utbyggnaden och de ökade leveranserna kan bidra till ett större globalt gasutbud. Det skulle också kunna pressa Europas elpriser eftersom naturgaseldade kraftverk sätter elpriset under många timmar.

”Det finns skäl att vara försiktig med de högt ställda förväntningarna på energisektorn”, konstaterar tidningens experter.

Många av de argument som tidigare var förbisedda är numera välkända och återspeglas i värderingarna. Bytet från kärnkraftsrelaterade investeringar till europeiska banker handlar ytterst om var den mest attraktiva kombinationen av värdering och lönsamhet finns.

Övriga ETF:er i urvalet lämnas oförändrade.