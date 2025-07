Polska spelraketen slår AI och tech – prissatt för perfektion

2025 handlar inte bara om AI, fetmamedicin och försvarsaktier. Det senaste året har investerarna också flockats kring en polsk spelstudio, CD Projekt, som sett kursen stiga med 40 procent.

Siktet är inställt på lanseringen av The Witcher IV, det fjärde spelet i den populära fantasyserien som bygger på Andrzej Sapkowskis böcker från 1990-talet. Marknadens förväntningar är skyhöga, trots att spelet inte släpps förrän tidigast i början av 2027.

“Just nu är aktien prissatt för perfektion,” säger Emmanuel Valavanis på Forte Securities till Bloomberg och manar till viss försiktighet.

CD Projekt-aktien handlas just nu till 29 gånger nästa års förväntade intäkter, vilket gör den dyrare än både AI-favoriter och techjättar. Enligt data från Bloomberg är det den högsta värderingen i hela Stoxx 600-indexet. Det kan vara skäl att glädjas – eller avvakta.



Trippel försäljning – eller övervärderat luftslott

Bakom värderingsrallyt finns optimism om att The Witcher IV kan tredubbla bolagets försäljning när spelet lanseras. Förra versionen, The Witcher III som släpptes 2015, blev en global megasuccé som sålde i 60 miljoner exemplar, vann “Game of the Year” och hyllades av både spelare och kritiker.



Nu hoppas man på att succén ska upprepa sig, minst.



“Vår ambition är att nå högre nivåer med varje nytt spel, och det gäller verkligen The Witcher IV. Vi vill att det ska bli en värdig arvtagare till de tidigare spelen, men också ett spel som når en ännu bredare publik,” säger företagets ekonomichef Piotr Nielubowicz i en intervju med polska tidningen Parkiet.