Inte längre rikas gömställe – finanslandet stramar åt kontrollen

Schweiz har länge varit känd för en stor och livkraftig finanssektor.

Men snart kan verkligheten bli en annan.

Strängare regelverk och en våg av sammanslagningar har på kort tid minskat antalet aktörer, särskilt bland mindre förmögenhetsförvaltare och privatbanker, skriver Financial Times.

Siffrorna är tydliga

Enligt landets finansinspektion hade 1 570 institutioner licens i oktober, jämfört med över 2 000 innan nya regler trädde i kraft 2022.

Antalet privatbanker har under det senaste decenniet sjunkit från drygt 100 till 82, och konsulthuset KPMG bedömer att siffran kan falla under 70 före 2030.

Bakgrunden är den så kallade Finia-lagen, som införde licenskrav och tillsyn även för mindre förvaltare och stiftelsetrustees.