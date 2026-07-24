Charlie Munger är bäst på ”mästerlig inaktivitet” och blev miljardär på kuppen. Vi analyserar om den bästa börsstrategin faktiskt är att inte göra ett skit.
Börsgurun blev miljardär på att göra absolut ingenting
Dagens PS har återkommande skrivit om hur Warren Buffett tycker att du ska använda dina pengar, där tålamod och vanor väger tyngre än snabba klipp.
Munger menar att de stora pengarna inte ligger i att köpa och sälja, utan i att vänta. Forskningen ger honom rätt.
I en studie av 66 465 amerikanska hushåll mellan 1991 och 1996 fick de som handlade mest 11,4 procent per år, medan marknaden gav 17,9 procent, enligt Barber och Odean i Journal of Finance.
Bruttoavkastningen var ungefär densamma i grupperna. Courtage och feltajmade beslut åt upp resten.
Så syns det i svenska plånböcker
Samma mönster finns i premiepensionen. Sett över tid har drygt 13 procent av spararna med egna fondval slagit det statliga förvalet AP7 Såfa. Ju fler fondbyten desto sämre genomsnittlig värdeutveckling, enligt Pensionsmyndigheten.
Bilden är dock inte entydig. Under 2025 hade ungefär hälften av dem med egna fondval bättre utveckling än förvalet, vilket myndigheten förklarar med en starkare krona och ändrad fördelning av arvsvinster.
Realtid har också beskrivit hur psykologin regelbundet slår fundamenta när sparare försöker tajma marknaden.
Ränta på ränta gör jobbet
Munger var god för cirka 2,6 miljarder dollar, cirka 25,3 miljarder kronor, när han dog 99 år gammal i november 2023, enligt Forbes. Han var jurist och drev egen verksamhet innan han blev vice ordförande i Berkshire Hathaway 1978.
Mellan 1964 och 2024 gav Berkshire-aktien 5 502 284 procent mot S&P 500:s 39 054 procent, enligt bolagets årsredovisning. Det innebär att 10 000 dollar blev drygt 550 miljoner.
Sparandets svåraste moment är alltså att låta fingrarna klia. Avgifter, skatt och timing äter avkastning varje gång du ändrar, medan ränta på ränta arbetar gratis så länge du håller händerna i schack.
Den som automatiserar månadssparandet och slutar logga in slår alltså de flesta av sina vänner på tjugo års sikt.
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