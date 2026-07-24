Börsgurun blev miljardär på att göra absolut ingenting

I en studie av 66 465 amerikanska hushåll mellan 1991 och 1996 fick de som handlade mest 11,4 procent per år, medan marknaden gav 17,9 procent, enligt Barber och Odean i Journal of Finance.

Bruttoavkastningen var ungefär densamma i grupperna. Courtage och feltajmade beslut åt upp resten.

Så syns det i svenska plånböcker

Samma mönster finns i premiepensionen. Sett över tid har drygt 13 procent av spararna med egna fondval slagit det statliga förvalet AP7 Såfa. Ju fler fondbyten desto sämre genomsnittlig värdeutveckling, enligt Pensionsmyndigheten.

Bilden är dock inte entydig. Under 2025 hade ungefär hälften av dem med egna fondval bättre utveckling än förvalet, vilket myndigheten förklarar med en starkare krona och ändrad fördelning av arvsvinster.

Realtid har också beskrivit hur psykologin regelbundet slår fundamenta när sparare försöker tajma marknaden.