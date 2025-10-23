Amerikanska Oracle tog marknaden fullständigt på sängen när orderboken för AI-tjänster exploderat med flera hundra procent vid senaste kvartalsrapporten.
Oracle: AI-hype även i Sverige – "ser enorm efterfrågan"
För Dagens PS berättar nu Oracles Sverigechef att även här på svenska marknaden är efterfrågan på bolagets AI-tjänster stark. Men frågan hur företag hanterar sin data på ett säkert sätt är en utmaning framåt.
Läs även: Per H varnar för AI-bubbla: “Kommer drabba hela marknaden” – Dagens PS
Oracle AI-orderbok krossade förväntningarna
Amerikanska data- och teknikjätten Oracle är en av AI-hypens verkliga vinnare. Både i verksamheten och på börsen.
De senaste åren är börskursen upp 278 procent och ett rejält kliv togs som sagt vid den senaste kvartalsrapporten i början av september när kursen lyfta 40 procent.
Ett antal stora kontrakt inom främst AI-molntjänster krossade analytikerkårens förväntningar och fick aktien att skjuta i höjden på rapportdagen.
Ellison närmar sig Musk i rikedom när Oracle lyfter
Oracle-aktien steg 31 procent i förhandeln på onsdagen. Uppgången förde grundaren Larry Ellisons förmögenhet nära samma nivå som Teslas vd Elon Musk, enligt Bloombergs miljardärsindex.
Det fick också till följd att Oracles grundare Larry Elisson för en stund passerade Elon Musk som världens rikaste man.
Utan att kommentera rapporten ur ett börsperspektiv så tycker Oracles Sverigechef Bertil Claesson att “rapporten var intressant och speglar efterfrågan han ser i verkligheten”.
Intresset skär igenom alla branscher
För AI-hajpen har knappast undgått även den svenska marknaden.
“Vi ser ingen förändringen i den starka underliggande investeringsviljan i AI i Sverige som vi har sett under ett antal år nu”, berättar Oracles landschef för Dagens PS och kallar det “en oförminskad styrka i efterfrågan.”
Intresset och behovet av AI skär igenom alla branscher och verksamheter betonar landschefen, oavsett om det handlar om finans, telekom eller andra sektorer här i Sverige.
“Jag tror det är så enkelt som att vi gör rätt saker för våra kunder och att vår produktsvit är mycket väl positionerad vad gäller AI och molntjänster”, beskrev Bertil Claesson sin bild av framgångarna för Oracle för drygt ett år sedan när han var Veckans Börsprofil hos Dagens PS.
Ett framgångsrecept som uppenbarligen har fortsatt sedan dess.
Säkerhetsfrågan en utmaning
Det mörka moln, om uttrycket tillåts, som Bertil Claesson ser på AI-himmeln handlar inte primärt om kundernas efterfrågan.
“Den kundutmaning jag möter löpande och som man kan se ett tydligt mönster i handlar om hur man hanterar sin data på ett säkert sätt.”
Oracles Sverigechef beskriver en snabb utveckling där kunder vill kunna flytta en mängd olika data från olika plattformar in i AI-systemen. Då uppstår också utmaningar med säkerhet, integritet och datahantering.
Vill jag som individ och vi som företag verkligen lämna ifrån oss alla data om min kalender och mail till en AI-agent även om det underlättar min arbetsvardag?
Utvecklingen de senaste månaderna med så kallade AI-agenter – där Oracle för övrigt har utvecklat över 250 egna AI-agenter – är bara ett av många exempel där frågan om datahantering och AI ställs på sin spets menar Bertil Claesson.
“Vill jag som individ och vi som företag verkligen lämna ifrån oss alla data om min kalender och mail till en AI-agent även om det underlättar min arbetsvardag?”
Teknikneutralitet nyckeln
Oracles huvud-approach till säkerhetsaspekten är att “det är AI som ska komma till datan, inte datan till AI”.
Rent konkret handlar det om att bygga teknikneutrala plattformar och molntjänster som gör att säkerhetsriskerna minskar betydligt jämfört med att hålla på att flytta runt data mellan olika system.
“Kunderna ska också kunna köra AI i sina egna datacenter och inte behöva ta sin data till molnet för att göra det – det tror vi är en nyckelfaktor”, förklarar Bertil Claesson och fortsätter;
“Kunderna kan ha exakt samma basdataplattform men den kan finnas på olika ställen vilket innebär att de kan säkerställa säkerhet, standarder och samma automatiseringsgrad överallt.”
“Ser enorm efterfrågan på AI-lösningar”
För en vecka sedan släppte Oracle en våg av nya produkter och tjänster med huvudmålet att kunderna ska få ut mer värde av sina AI-satsningar.
“Vi vill bygga in AI som en naturlig del i kundernas arbetsflöde. Det ska bara finnas där.”
Larry Elisson kallade, i ett tal på scenen i samband med lanseringarna, AI för “en ny gryning”. Större än industrialismen eller it-bommen.
Och Bertil Claesson, Oracles Sverigechef, är inne på samma tankebana;
“I den verkliga världen, i realekonomin, ser jag en enorm efterfrågan på AI-lösningar”, säger han med eftertryck till Dagens PS.
Läs även: Investeringschef varnar för AI-bubbla: ”Inte vackert” – Dagens PS
Bevakar börs, fonder och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
