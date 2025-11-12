Den globala efterfrågan på och gas kan öka fram till 2050, enligt IEA, som därmed avviker från tidigare prognoser kring renare bränslen.
"Oljan kommer att öka i 25 år till"
Internationella energiorganet IEA avviker nu från sina tidigare prognoser och förväntningar om en snabb övergång till renare bränslen.
Nu förklarar man i stället att världen ”sannolikt” inte kommer att nå sina klimatmål och att vi istället får se den globala efterfrågan på olja och gas fram till år 2050, rapporterar Reuters.
IEA har varit under press från USA för att revidera sina mål kring en ren energipolitik, i ett läge där Donald Trump istället uppmanat amerikanska företag att expandera inom olja och gas.
Kallas ”nonsens” av USA
Under Joe Bidens administration räknade IEA med att den globala efterfrågan på olja skulle nå sin topp under 2020-talet och att inga nya investeringar i olja och gas borde göras om vi ville nå de globala klimatmålen.
Trumps energiminister Chris Wright har kallat IEA:s tidigare prognoser för ”nonsens”.
Det har betydelse eftersom IEA finansieras av medlemsländerna och USA är den största bidragsgivaren.
Oljan kommer att öka…
I sin årliga World Energy Outlook, publicerad denna onsdag, förutspår IEA nu att oljeefterfrågan, med nuvarande politiskt scenario, kommer att nå 113 miljoner fat per dag år 2050, en ökning med 13 procent från 2024 års förbrukning.
Hela den globala energiefterfrågan kommer att öka med 15 procent från nu till år 2035, är prognosen.
Med årets prognos överger IEA helt de tidigare prognoser som lämnat, där målet varit att nå netto noll i utsläpp vid mitten av århundradet.
IEA säger att deras scenarier utforskar en rad möjliga utfall under olika uppsättningar antaganden och inte är prognoser.
…och det gäller även naturgas
Ökningen kommer även att gälla naturgas, där en rad nya projekt för LNG-gas fattats under 2025.
Drifter av cirka 300 miljarder kubikmeter ny årlig LNG-kapacitet kommer att nås senast 2030, enligt IEA som därmed ser en ökning med 50 procent från dagsläget.
De globala investeringarna i datacenter väntas uppgå till 580 miljarder dollar i år, enligt rapporten, och man noterar att om detta nås skulle volymen överstiga de 540 miljarder dollar som läggs globalt på oljeförsörjning per år.
Rapporten visar även att målet från Paris-avtalet 2015 om att inte öka planetens temperatur mer än 1,5 grader Celsius, inte nås i något av de scenarier man ser.
Enda vägen till att nå netto noll-målet är om teknik för att avlägsna koldioxid från atmosfären används.
