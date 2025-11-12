"Oljan kommer att öka i 25 år till"

Internationella energiorganet IEA avviker nu från sina tidigare prognoser och förväntningar om en snabb övergång till renare bränslen.

Nu förklarar man i stället att världen ”sannolikt” inte kommer att nå sina klimatmål och att vi istället får se den globala efterfrågan på olja och gas fram till år 2050, rapporterar Reuters.

IEA har varit under press från USA för att revidera sina mål kring en ren energipolitik, i ett läge där Donald Trump istället uppmanat amerikanska företag att expandera inom olja och gas.

Kallas ”nonsens” av USA

Under Joe Bidens administration räknade IEA med att den globala efterfrågan på olja skulle nå sin topp under 2020-talet och att inga nya investeringar i olja och gas borde göras om vi ville nå de globala klimatmålen.

Trumps energiminister Chris Wright har kallat IEA:s tidigare prognoser för ”nonsens”.

Det har betydelse eftersom IEA finansieras av medlemsländerna och USA är den största bidragsgivaren.

USA:s utrikesminister Marco Rubio på besök vid en LNG-terminal i Panama. Den flytande naturgasen kommer att öka 50 procent till 2030.(Foto: Mark Schiefelbein/AP-TT)