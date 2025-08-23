Nytt Ethereum-rally efter Fed-bossens utspel

Fed-toppen Powell förklarade att läget i den amerikanska ekonomin kan bana väg för räntesänkningar i september.

Detta fick Ethereum, som är världens näst största kryptovaluta efter Bitcoin, att rusa med runt 13 procent till över 4 814 dollar, berättar det amerikanska affärsmagasinet Fortune med hänvisning till Binance.

Därmed var Ethereum snubblande nära sitt tidigare rekord på 4 878 dollar.

Även Bitcoin studsade upp

Även Bitcoin tog ett rejält kliv upp under fredagen, plus cirka 4 procent, till omkring 117 000 dollar i värde, enligt uppgifterna.

Fortune berättar att det samlade värdet för alla kryptovalutor nu stigit till mer än 4,1 biljoner dollar, och att det är en spegelbild av de breda uppgången på börsen.

När investerarna nu positionerar sig för räntesänkningar nästa månad från USA:s centralbank Federal Reserve är det med hög risk då satsningarna i stor utsträckning är fokuserad på hög avkastning, bland annat i kryptovalutor, framgår det i artikeln.

De flesta tror att Fed sänker

Under sitt tal från konferensen i Jackson Hole i Wyoming deklarerade Fed-ordföranden Jerome Powell att ”riskbalansen förändras” i ekonomin.

ANNONS

Enligt Fortune, som refererar till CME Fed Watch, tror handlarna på finansmarknaderna att chansen för att den amerikanska centralbanken Fed justerar ned räntan i september är så hög 85 procent.

Innan Powell framträdande på fredagen bedömdes sannolikheten för en räntesänkning nästa månad vara 72 procent.

Missa inte: Peter Thiel stor vinnare på ether-rally DagensPS

Läs också: Finansprofilens dom: Politiken fäller ekonomin DagensPS