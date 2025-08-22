Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Miljardären Peter Thiel stor vinnare på ether-rallyt

Ether
Techmiljardären Peter Thiel satsar stort på ether och Etherum. (Foto: J. Scott Applewhite/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 22 aug. 2025Publicerad: 22 aug. 2025

Nu leder riskkapitalinvesteraren Peter Thiel en grupp av spekulanter som satsar på ether och tror att Etherum blir den kryptoplattform som kommer att intressera Wall Street mest.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

I skuggan av bitcoin har ether stigit med 13,5 procent i augusti. Hittills i år är världens näst största kryptovaluta, det vill säga ether, upp med cirka 27 procent.

Det konstaterar The Wall Street Journal och berättar att en av dem som gjort klipp på ether är miljardären Peter Thiel, som räknar med att kryptovalutans underliggande blockkedja Etherum blir den plattform som kommer att dominera på Wall Street vid lansering av nya finansiella produkter och tjänster.

Ether har rusat mer än bitcoin i år

”Till skillnad från bitcoin, som har begränsat utbud och till stor del används som en digital värdebevarare och spekulationsmedel, finns det ingen hård gräns för ethers utbud”, skriver WSJ.

Den digitala valutan förekommer alltmer i samband med transaktioner på Etherum. Ether har i år dessutom gått bättre än bitcoin, som stigit 20 procent i år.

Det är samma faktorer som driver ethers uppgång som bitcoins, framgår det. Företag uppges även lagra ether som en tillgång för staten genom att emittera aktier och skulder.

Tre personer har enligt WSJ hakat på Thiels intresse för ether och Etherum, som inbringat rejält med klirr.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Investerarna har klivit in på bred front

”Det är en bred satsning på Etherum”, säger McAndrew Rudisill, styrelseordförande för ETHZilla, som talar med Thiels Founders Fund, till WSJ.

ANNONS

Även framträdande penningmarknadsfonder, däribland kapitalförvaltarjätten Blackrocks, figurerar på Etherum-nätverket.

WSJ uppger med hänvisning till The Block att aktiviteten på Etherum uppgår till mer än 1,2 biljoner dollar i år, vilket kan jämföras med 960 miljarder dollar under samma tid förra året.

Inte riskfritt att satsa på kryptovalutan

Tidningen konstaterar samtidigt att det alltjämt är ”riskabelt” att lägga krutet på etter då det inte är klart på något sätt att Etherum blir en plattform som får en framträdande plats inom finans.

”Och en del aktivitet på nätverket verkar vara spam-relaterad, såsom skändliga nätfiskeattacker”, heter det också i artikeln.

Där till beskrivs prisökningen på ether som en möjlig önskan från spekulanterna att kryptovalutan ska framstå som ett alternativ till bitcoin mer än faktisk validering av Etherums framtid.

“Åtminstone för tillfället är berättelsen om att Wall Street återuppbygger sin finansiella infrastruktur på Ethereum bara en säljargument för att få folk att köpa ether-statsaktier”, säger Nicolai Søndergaard, analytiker på Nansen.

Det ska sägas att Paypal-grundaren och techinvesteraren Peter Thiel även var en av de tidiga investerarna i kryptobörsen Bullish.

Läs även: Bullish gör kryptosuccé på Wall Street DagensPS

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EtherInvesterareKryptovalutaPeter ThielRiskkapitalistWall Street
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS