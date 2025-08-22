Miljardären Peter Thiel stor vinnare på ether-rallyt

I skuggan av bitcoin har ether stigit med 13,5 procent i augusti. Hittills i år är världens näst största kryptovaluta, det vill säga ether, upp med cirka 27 procent.

Det konstaterar The Wall Street Journal och berättar att en av dem som gjort klipp på ether är miljardären Peter Thiel, som räknar med att kryptovalutans underliggande blockkedja Etherum blir den plattform som kommer att dominera på Wall Street vid lansering av nya finansiella produkter och tjänster.

Ether har rusat mer än bitcoin i år

”Till skillnad från bitcoin, som har begränsat utbud och till stor del används som en digital värdebevarare och spekulationsmedel, finns det ingen hård gräns för ethers utbud”, skriver WSJ.

Den digitala valutan förekommer alltmer i samband med transaktioner på Etherum. Ether har i år dessutom gått bättre än bitcoin, som stigit 20 procent i år.

Det är samma faktorer som driver ethers uppgång som bitcoins, framgår det. Företag uppges även lagra ether som en tillgång för staten genom att emittera aktier och skulder.

Tre personer har enligt WSJ hakat på Thiels intresse för ether och Etherum, som inbringat rejält med klirr.