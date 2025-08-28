Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Elbilar får Europas bilförsäljning att gasa

Europa
Försäljningen av bilar i juli var den bästa i Europa på 15 månader, tack vare helt elektriska bilar och laddhybrider. (Foto: Jens Meyer/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 28 aug. 2025Publicerad: 28 aug. 2025

Försäljningen av nya bilar får bränsle av elbilar och nybilsregistreringarna i Europa nådde i juli den högsta siffran på 15 månader, enligt Bloomberg.

Nyhetsbyrån uppger att den europeiska bilförsäljningen under månaden steg med 5,9 procent jämfört med för ett år sedan och att konsumenterna tycks lägga oron över den globala ekonomin åt sidan för att i stället köpa helt elektriska bilar eller hybridmodeller.

Ökningen av Europas bilförsäljningen är den största sedan april 2024, enligt Europeiska biltillverkarföreningen som konstaterar att 1,09 miljoner enheter såldes under juli.

Köparna vill mest ha laddhybrider

Mest populära hos köparna var laddhybrider, som ökade försäljningen mest med 52 procent.

Det är tydligt att konsumenterna vill ha bilmodeller som kombinerar eldrift med förbränningsmotorer.

Försäljningen av helt eldrivna bilar ökade med mer än en tredjedel, vilket uppges vara den starkaste siffran sedan januari.

I juni tappade bilförsäljningen fart i Europa, enligt Bloomberg, vilket gör att lyftet nu välkomnas av den hårt ansatta bilindustrin i spåren av den amerikanska presidenten Donald Trumps strafftullar.

Kina fortsätter vinna mark i Europa

Bloomberg skriver att detta stör leveranskedjorna, samtidigt som kinesiska varumärken forcerar på Europas bilmarknad mer billiga elbilar.

Missa inte: Kina skrattar åt EU:s tullar – hittar ny väg till framgång DagensPS

Fortfarande hackar omställningen till elbilar i Europa, men enligt artikeln kommer den stora prövningen att ske i samband med IAA Mobility-mässan i München nästa månad.

Tyska BMW, Volkswagen och Mercedes-Benz ska då försöka ”stärka sina elbilsegenskaper”, heter det.

Kämpar för att få ner handelstullarna

Vid sidan av det ligger Europeiska unionen på för att USA ska sänka sina importtullar. Bloomberg har i veckan rapporterat att EU vill påskynda lagstiftningen för att skrota alla tullar från Europa på amerikanska industrivaror, något som Trump ställt som krav för att sänka biltullarna i Europa från nuvarande nivån 27,5 procent.

Här är de bilmärken som går bäst

Tillbaka till den europeiska bilförsäljningen. Volkswagen hade bäst försäljning i Europa i juli och delar topplaceringen på listan med BMW Group. De tyska biljättarnas noterade båda en ökning av nybilsregistreringarna med 11,6 procent under månaden.

Renaults bilförsäljning ökade 8,8 procent medan Stellantis försäljning backade med 1,1 procent jämfört med juli förra året.

Mercedes-Benz Groups försäljning stod och stampade och var oförändrad under den inrapporterade månaden. 

Läs även: Avslöjar den stora bluffen som drabbar bilköparna i EU DagensPS

BilförsäljningelbilarEuropaJuliNybilsregistreringar
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

