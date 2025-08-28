Försäljningen av nya bilar får bränsle av elbilar och nybilsregistreringarna i Europa nådde i juli den högsta siffran på 15 månader, enligt Bloomberg.
Elbilar får Europas bilförsäljning att gasa
Mest läst i kategorin
Mazdas nya patent som kan rädda förbränningsmotorn
Biltillverkaren Mazda, känd för sina okonventionella motorlösningar, har nu tagit patent på något som kan omforma den moderna förbränningsmotorn i grunden. Tekniken är lika fascinerande som den är komplicerad. En ny era för förbränningsmotorn Mazda har länge gått sin egen väg när det gäller motordesign. Företaget har tidigare försökt att få wankelmotorn att fungera och …
Här snor elbilsägare el via parkeringshuset
Flera bilägare har upptäckt en oväntad metod för att ladda sina fordon utan kostnad. Genom att dra en kabel från ett kommunalt parkeringshus i Hornsberg, Kungsholmen, kan de nu tjuvladda sina elbilar från gatan. Detta beteende har väckt frågor om vad som är tillåtet och vad som utgör ett brott. Ett liknande system håller på …
Polisen jagar elcykel som kör 140 km/h
Polisen i Frankfurt chockas av en elcykel som körde 140 km/h under en trafikkontroll – ett livsfarligt framförande. Frankfurt, en stad känd för sin dynamiska trafik och livliga atmosfär, var nyligen skådeplatsen för en ovanlig polisinsats. Under en kvällsintensiv trafikkontroll i stadsdelen Fechenheim avslöjade polisen en rad oväntade överträdelser. Medan de flesta förväntar sig att …
Bränslepriset kan landa på 35 kronor – en fördubbling
Den ekonomiska bördan för hushåll som är beroende av bil kan snart bli betydligt tyngre. Ett nytt EU-beslut väntas påverka priset vid pumpen och kan komma att innebära en stor omställning för många. Vad är ETS 2 och hur påverkar det priserna Från och med 2027 inför EU ett nytt utsläppshandelssystem, kallat ETS 2, som …
Nya momsregler kan kosta företag miljarder
Det svenska näringslivet står inför en oväntad utmaning. Nya tolkningar av gamla regler kring momsavdrag på tjänstebilar och lätta lastbilar riskerar att kosta företag miljarder. Nu höjs röster för en snabb förändring av det föråldrade systemet, men svaren dröjer från de ansvariga. Föråldrade momsregler kostar företagen miljarder Enligt tjänstebilsexperten Ronny Svensson från Ynnor AB, kostar …
Nyhetsbyrån uppger att den europeiska bilförsäljningen under månaden steg med 5,9 procent jämfört med för ett år sedan och att konsumenterna tycks lägga oron över den globala ekonomin åt sidan för att i stället köpa helt elektriska bilar eller hybridmodeller.
Ökningen av Europas bilförsäljningen är den största sedan april 2024, enligt Europeiska biltillverkarföreningen som konstaterar att 1,09 miljoner enheter såldes under juli.
Köparna vill mest ha laddhybrider
Mest populära hos köparna var laddhybrider, som ökade försäljningen mest med 52 procent.
Det är tydligt att konsumenterna vill ha bilmodeller som kombinerar eldrift med förbränningsmotorer.
Försäljningen av helt eldrivna bilar ökade med mer än en tredjedel, vilket uppges vara den starkaste siffran sedan januari.
I juni tappade bilförsäljningen fart i Europa, enligt Bloomberg, vilket gör att lyftet nu välkomnas av den hårt ansatta bilindustrin i spåren av den amerikanska presidenten Donald Trumps strafftullar.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Kina fortsätter vinna mark i Europa
Bloomberg skriver att detta stör leveranskedjorna, samtidigt som kinesiska varumärken forcerar på Europas bilmarknad mer billiga elbilar.
Missa inte: Kina skrattar åt EU:s tullar – hittar ny väg till framgång DagensPS
Fortfarande hackar omställningen till elbilar i Europa, men enligt artikeln kommer den stora prövningen att ske i samband med IAA Mobility-mässan i München nästa månad.
Tyska BMW, Volkswagen och Mercedes-Benz ska då försöka ”stärka sina elbilsegenskaper”, heter det.
Kämpar för att få ner handelstullarna
Vid sidan av det ligger Europeiska unionen på för att USA ska sänka sina importtullar. Bloomberg har i veckan rapporterat att EU vill påskynda lagstiftningen för att skrota alla tullar från Europa på amerikanska industrivaror, något som Trump ställt som krav för att sänka biltullarna i Europa från nuvarande nivån 27,5 procent.
Här är de bilmärken som går bäst
Tillbaka till den europeiska bilförsäljningen. Volkswagen hade bäst försäljning i Europa i juli och delar topplaceringen på listan med BMW Group. De tyska biljättarnas noterade båda en ökning av nybilsregistreringarna med 11,6 procent under månaden.
Renaults bilförsäljning ökade 8,8 procent medan Stellantis försäljning backade med 1,1 procent jämfört med juli förra året.
Mercedes-Benz Groups försäljning stod och stampade och var oförändrad under den inrapporterade månaden.
Läs även: Avslöjar den stora bluffen som drabbar bilköparna i EU DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Senaste nytt
Spararna tog hem vinst i augusti – de här fonderna toppar köplistan
Fondspararna köper på sig mer i en av de populäraste fondkategorierna senaste åren men passar samtidigt på att ta hem vinst i mer nischade fonder. Det visar nätmäklarna Nordnets och Avanzas statistik för augusti. Läs även: Spiltans nestor om att bli utslängd: ”Tråkigt” – Dagens PS Återvändandet till USA och globala marknader Efter en sommar …
Elbilar får Europas bilförsäljning att gasa
Försäljningen av nya bilar får bränsle av elbilar och nybilsregistreringarna i Europa nådde i juli den högsta siffran på 15 månader, enligt Bloomberg. Nyhetsbyrån uppger att den europeiska bilförsäljningen under månaden steg med 5,9 procent jämfört med för ett år sedan och att konsumenterna tycks lägga oron över den globala ekonomin åt sidan för att …
Mercedes säljer sitt ägande – nu faller aktien
Mercedes-Benz säljer sitt stora innehav i Nissan. En affär som får aktiekursen att falla rejält för den japanska biltillverkaren. Den tyska biltillverkaren Mercedes-Benz har valt att sälja hela sin del i den japanska biltillverkaren Nissan. Försäljningen, som gjordes av Mercedes-Benz pensionsstiftelse, gav ungefär 3,5 miljarder svenska kronor. Enligt en källa till Reuters med direkt insyn …
Vd:ns lön upprör – tjänar 310 gånger mer än sin personal
Vd-lönerna i bilindustrin avslöjas – toppen skördar miljoner medan genomsnittsanställda får en bråkdel. En ny analys av de amerikanska billönejätten avslöjar hur de mäktigaste cheferna tjänar otroliga summor, men den riktiga löneligan finns i en helt annan bransch. Lönerna för de amerikanska bil-vd:arna En färsk studie av lönerna för vd:ar i den amerikanska bilbranschen visar …
Den här unika bostaden är inte vad du tror
Letar du efter ett hem som verkligen sticker ut? Mitt i Stockholm, med utsikt över vattnet och omgiven av historia, finns nu en bostad till salu som är långt ifrån det vanliga. Detta unika boende kombinerar gammaldags charm med modern livsstil, och prislappen är förvånansvärt låg jämfört med andra fastigheter i området. Vattenliv mitt i …