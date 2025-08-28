Elbilar får Europas bilförsäljning att gasa

Nyhetsbyrån uppger att den europeiska bilförsäljningen under månaden steg med 5,9 procent jämfört med för ett år sedan och att konsumenterna tycks lägga oron över den globala ekonomin åt sidan för att i stället köpa helt elektriska bilar eller hybridmodeller.

Ökningen av Europas bilförsäljningen är den största sedan april 2024, enligt Europeiska biltillverkarföreningen som konstaterar att 1,09 miljoner enheter såldes under juli.

Köparna vill mest ha laddhybrider

Mest populära hos köparna var laddhybrider, som ökade försäljningen mest med 52 procent.

Det är tydligt att konsumenterna vill ha bilmodeller som kombinerar eldrift med förbränningsmotorer.

Försäljningen av helt eldrivna bilar ökade med mer än en tredjedel, vilket uppges vara den starkaste siffran sedan januari.

I juni tappade bilförsäljningen fart i Europa, enligt Bloomberg, vilket gör att lyftet nu välkomnas av den hårt ansatta bilindustrin i spåren av den amerikanska presidenten Donald Trumps strafftullar.