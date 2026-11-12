Nytt börsrekord i Stockholm – trots dramat kring Nvidia

OMXS-index stiger 0,2 procent i den inledande handeln och når därmed nya historiska rekordnivåer, rapporterar TT.

Bland storbolagen går värmepumpsbolaget Nibe starkt med en uppgång på 1,2 procent. Mobiloperatören Telia stiger 0,4 procent efter beskedet om att bolaget köper Telavox nordiska kundbas för företagstjänster för 3,8 miljarder kronor.

Glasögonkedjan Synsam lyfter 2 procent efter att ha presenterat sin delårsrapport.

Nvidia skakas av vd-uppgifter

På andra sidan Atlanten är stämningen betydligt dystrare.

Nvidia-aktien har rasat på terminsmarknaden efter uppgifter om att bolagets styrelse överväger att sparka medgrundaren och vd Jensen Huang.

Bakgrunden är en växande skandal kring Huang och uppgifter om två otrohetsaffärer. En av kvinnorna har pekats ut av amerikanska underrättelseuppgifter som misstänkt kinesisk spion.

Enligt Reuters samlades Nvidias styrelse på onsdagen för att diskutera Huangs framtid. Uppgifterna innebär en kraftig omsvängning efter att styrelsen bara dagar tidigare uttryckt sitt förtroende för vd.