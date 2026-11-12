Medan Nvidia pressas av uppgifter om en möjlig vd-kris fortsätter Stockholmsbörsen att klättra. OMXS-index når nya historiska nivåer i den inledande handeln.
Nytt börsrekord i Stockholm – trots dramat kring Nvidia
Stockholmsbörsen öppnar uppåt och fortsätter mot nya rekordnivåer.
Det sker trots turbulensen kring den amerikanska chipjätten Nvidia där uppgifter om vd Jensen Huangs framtid skapar oro i tekniksektorn.
OMXS-index stiger 0,2 procent i den inledande handeln och når därmed nya historiska rekordnivåer, rapporterar TT.
Bland storbolagen går värmepumpsbolaget Nibe starkt med en uppgång på 1,2 procent. Mobiloperatören Telia stiger 0,4 procent efter beskedet om att bolaget köper Telavox nordiska kundbas för företagstjänster för 3,8 miljarder kronor.
Glasögonkedjan Synsam lyfter 2 procent efter att ha presenterat sin delårsrapport.
Nvidia skakas av vd-uppgifter
På andra sidan Atlanten är stämningen betydligt dystrare.
Nvidia-aktien har rasat på terminsmarknaden efter uppgifter om att bolagets styrelse överväger att sparka medgrundaren och vd Jensen Huang.
Bakgrunden är en växande skandal kring Huang och uppgifter om två otrohetsaffärer. En av kvinnorna har pekats ut av amerikanska underrättelseuppgifter som misstänkt kinesisk spion.
Enligt Reuters samlades Nvidias styrelse på onsdagen för att diskutera Huangs framtid. Uppgifterna innebär en kraftig omsvängning efter att styrelsen bara dagar tidigare uttryckt sitt förtroende för vd.
Oro för exportstopp till Kina
Skandalen riskerar också att få konsekvenser långt utanför Nvidia.
Inte minst kinesiska teknikbolag pressas av oron för att händelserna ska leda till skärpta amerikanska restriktioner för export av avancerad teknik till Kina.
Det skulle kunna slå mot en redan känslig relation mellan USA och Kina på halvledarmarknaden.
Nvidia är en central leverantör av AI-chip och utvecklingen kring bolagets ledning följs därför noga av teknikbranschen och investerare världen över.
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