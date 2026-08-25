Trump vill återkalla visum – 200 000 drabbas

Om åtgärden genomförs blir det den största enskilda återkallelsen av visum i USA:s historia.

Redan nu gnuggar landets jurister händerna inför de rättsliga utmaningar och processer som lär följa på massåterkallelsen.

Rent konkret handlar det om att USA:s utrikesdepartement de närmaste veckorna väntas tillkännage återkallelsen av B1- och B2-visum, utfärdade mellan 2016 och 2026, för personer som sökt eller nu söker asyl.

Det framgår av dokument från UD nyhetsbyrån AP tagit del av. Åtgärden ska genomföras i samarbete med DHS, departementet för inrikes säkerhet.

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Vill få stopp på asylärenden

”Vi samarbetar med DHS för att identifiera och återkalla visum för tillfällig vistelse, non-immigrant visas, för utlänningar som kommit till USA och uppgett att de är korttidsbesökare, men som sedan ansöker om asyl för att stanna här permanent”, säger Tommy Pigott, talesperson för utrikesdepartementet, hos Fortune.

Han avböjde att kommentera hur många visum som kan återkallas.

”Eftersom processen kommer att pågå löpande är antalet återkallelser föränderligt, och åtgärderna kommer att vidtas successivt.”

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Enligt AP:s källor behöver inte återkallelserna alltid leda till omedelbar utvisning. De flesta vars asylärenden nu behandlas, skulle omklassificeras men förlora sin status som affärs- eller turistresenärer.

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