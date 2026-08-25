Trump-administrationen förbereder historiens största massåterkallelse av visum till USA. Upp till 200 000 människor kan drabbas.
Trump vill återkalla visum – 200 000 drabbas
Donald Trumps administration förbereder sig på att återkalla affärs- och turistvisum för upp till 200 000 utlänningar som ansökt om eller för närvarande söker asyl i USA.
Om åtgärden genomförs blir det den största enskilda återkallelsen av visum i USA:s historia.
Redan nu gnuggar landets jurister händerna inför de rättsliga utmaningar och processer som lär följa på massåterkallelsen.
Rent konkret handlar det om att USA:s utrikesdepartement de närmaste veckorna väntas tillkännage återkallelsen av B1- och B2-visum, utfärdade mellan 2016 och 2026, för personer som sökt eller nu söker asyl.
Det framgår av dokument från UD nyhetsbyrån AP tagit del av. Åtgärden ska genomföras i samarbete med DHS, departementet för inrikes säkerhet.
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Vill få stopp på asylärenden
”Vi samarbetar med DHS för att identifiera och återkalla visum för tillfällig vistelse, non-immigrant visas, för utlänningar som kommit till USA och uppgett att de är korttidsbesökare, men som sedan ansöker om asyl för att stanna här permanent”, säger Tommy Pigott, talesperson för utrikesdepartementet, hos Fortune.
Han avböjde att kommentera hur många visum som kan återkallas.
”Eftersom processen kommer att pågå löpande är antalet återkallelser föränderligt, och åtgärderna kommer att vidtas successivt.”
Enligt AP:s källor behöver inte återkallelserna alltid leda till omedelbar utvisning. De flesta vars asylärenden nu behandlas, skulle omklassificeras men förlora sin status som affärs- eller turistresenärer.
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Kontinuerligt försvårat visum
Sedan Donald Trump återkom till Vita huset 2025 har hans administration steg för steg skärpt restriktionerna för visum, genom att kräva mer information om deras sociala medier, kräva dyra depositioner för visumhanteringen och helt förbjuda visum för medborgare från vissa länder.
”Människor i USA och över hela världen har tröttnat på ogrundade asylanspråk”, skriver biträdande utrikesminister Christopher Landau på X.
”Asyl är inte avsett att vara ett kryphål för att kringgå invandringslagstiftningen.”
Landau hänvisade till fallet med en colombiansk medborgare som kom till USA 2015 på turistvisum och därefter sökte asyl.
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Redan återkallat 175 000 visum
B1-visum utfärdas i regel för affärsresor, medan B2-visum vanligtvis utfärdas för turism, släktbesök eller medicinsk vård.
Personer som för närvarande ansöker om B1- och B2-visum ombeds bekräfta att de inte kommer att söka asyl i USA samt styrka att de avser att återvända till sina hemländer.
Under de senaste 18 månaderna har utrikesdepartementet återkallat omkring 175 000 visum för personer som dömts eller anklagats för brott samt för personer som offentligt uttalat sig mot USA:s politik, särskilt i Mellanöstern.
Regeringen har även vidtagit åtgärder mot så kallad födelseturism; en praxis som enligt regeringen utnyttjas av gravida utländska kvinnor för att resa till USA och föda barn, så att barnet kan dra nytta av medborgarskap genom födseln.
Trump har vid flera tillfällen försökt avskaffa rätten till medborgarskap genom födseln, men dessa försök har avvisats av domstolar, däribland Högsta domstolen.