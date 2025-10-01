Skistar ser ett något sämre bokningsläge just nu inför vintern25/26 än vid motsvarande period i fjol men vd Stefan Sjöstrand är ändå positiv till den kommande säsongen.
Ny rekordnivå för Skistar: "Står nu för 50 procent"
Det skriver han i bolagets bokslutskommuniké som publicerades i dag där en siffra särskilt sticker ut.
Läs även: Aktiespararna ger tummen upp till nya börsjätten – Dagens PS
Minskad omsättning
Sommarkvartalet som sträcker sig till från juni till den sista augusti är Skistars (börskurskurs Skistar) absolut minsta.
Att omsättningen minskade med på 33 procent från 339 till 226 miljoner kronor, och att rörelseförlusten steg från minus 279 till minus 310 miljoner kronor, är därför inget som lär få aktien i gungning.
Desto viktigare så här års är däremot hur bokningsläget ser ut framåt.
“Vi har ett stabilt och bra bokningsläge som, mätt i antalet bokade objektsnätter via SkiStars logiförmedling, uppgår till minus 2 procent jämfört med vid samma tidpunkt föregående år”, skriver vd Stefan Sjöstrand i rapporten.
Svagare bokningsläge för Skistar än senaste åren
Därmed är det också ett något svagare bokningsläge än inför vintern 2023/24 som var samma som vintern 2024/25.
Det verkar delvis följa ett nytt mönster de senaste säsongerna enligt Skistars vd;
Skistar-aktien: Mot rött kvartal – men guldläge inför vintern?
När Skistar öppnar böckerna den 1 oktober väntas en förlustsiffra i hundramiljonersklassen flaggar Handelsbanken för i en ny börsanalys av aktien.
“Senare delen av vintersäsongen, efter sportloven, är än så länge något lägre bokad än föregående år, vilket är i linje med det något senare bokningsbeteende för den delen av säsongen som vi såg även under
fjolåret.”
En annan stark trend de senaste åren, som även fortsätter nu, är det ökade intresset från internationella gäster.
Internationella gäster på rekordnivå
“Snöbristen i Europa gör Sverige mer attraktivt, en svag svensk valuta lockar fler utländska besökare och det faktum att Sverige ses som familjevänligt med öppna landskap och fjäll”, sa Stefan Sjöstrand till Dagens PS för ett år sen om skälen bakom det ökade utländska intresset.
Nu visar siffrorna en ny rekordnivå, mer än varannan intäktskrona kom från internationella gästers plånböcker.
“Det ökade intresset för fjällsemester bland såväl svenska som internationella gäster håller i sig och andelen utländska gäster har nu vuxit till en betydande andel och står nu för ca 40 procent av andelen
gästnätter samtidigt som de står för över 50 procent av intäkterna”, summerar vd:n för Skistar i den senaste rapporten och fortsätter;
“Dessutom ökar antalet internationella gäster genom utökade flyglinjer från Belgien, Danmark, England, Holland och Tyskland, vilket kommer vara mycket positivt för vår fortsatta tillväxt.”
Läs även: Börsjätten pekas ut som förlorare på Trumps fredsplan – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
