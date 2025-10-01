Ny rekordnivå för Skistar: "Står nu för 50 procent"

Det skriver han i bolagets bokslutskommuniké som publicerades i dag där en siffra särskilt sticker ut.

Minskad omsättning

Sommarkvartalet som sträcker sig till från juni till den sista augusti är Skistars (börskurskurs Skistar) absolut minsta.

Att omsättningen minskade med på 33 procent från 339 till 226 miljoner kronor, och att rörelseförlusten steg från minus 279 till minus 310 miljoner kronor, är därför inget som lär få aktien i gungning.

Desto viktigare så här års är däremot hur bokningsläget ser ut framåt.

“Vi har ett stabilt och bra bokningsläge som, mätt i antalet bokade objektsnätter via SkiStars logiförmedling, uppgår till minus 2 procent jämfört med vid samma tidpunkt föregående år”, skriver vd Stefan Sjöstrand i rapporten.