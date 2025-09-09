Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Skistar-aktien: Mot rött kvartal – men guldläge inför vintern?

Handelsbanken tror det kan vara läge att slå till på Skistars aktie inför den kommande vintersäsongen.
Handelsbanken tror det kan vara läge att slå till på Skistars aktie inför den kommande vintersäsongen.
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 09 sep. 2025Publicerad: 09 sep. 2025

När Skistar öppnar böckerna den 1 oktober väntas en förlustsiffra i hundramiljonersklassen flaggar Handelsbanken för i en ny börsanalys av aktien.

Men bakom siffrorna tornar bilden av en rekordstark vintersäsong upp sig – med fler utländska gäster, nya flyglinjer och en kalender som gynnar skidturismen som kan ge en uppsida på över 20 procent.

Sommarsvacka riskerar sätta tonen i rapporten

Det fjärde kvartalet är alltid tufft för Skistar (börskurs Skistar) menar Handelsbankens börsexpert. När snön smält står bolaget utan sin stora intäktsmotor, och fastighetsaffärerna kan skifta rejält.

I år blir inget undantag varnar analytikern Stefan Stjernholm:

”Volatiliteten i fastighetssegmentet är särskilt tydlig under lågsäsongen. Även om pipelinen verkar lovande, har ett begränsat antal transaktioner ägt rum under sommaren och förväntningarna bör därför vara låga.”

Omsättningen väntas landa på 245 miljoner kronor, med en förlust på -314 miljoner kronor – ännu sämre än förra årets -279 miljoner, bedömer storbanken i den nya analysen.

Bokningarna pekar uppåt – nya flyglinjer lockar gäster

Där rapportens svaga siffror tar slut börjar nästa kapitel: vintern.

Här ser bilden helt annorlunda ut. Skistar har de senaste åren lockat fler internationella gäster – framför allt danskar – och intäkterna per gäst stiger.

”Trots att kronan stärkts något är skidsemestrar i Norden fortfarande attraktivt prissatta för internationella gäster”, skriver Stefan Stjernholm.

Skistars vd om storsuccén hos danskar och tyskar

Skistar redovisar bästa resultatet i bolagets historia med fler utländska gäster än någonsin. Nu berättar vd Stefan Sjöstrand för Dagens PS läsare om nycklarna bakom succén som bidragit starkt till kvartalet.

Fler resealternativ stärker trenden menar Handelsbanken som lyfter att EasyJet har öppnat två nya linjer från Storbritannien till Sälen, och TUI utökar sitt ”Skistar”-paket till både Tyskland och Belgien.

Totalt spås bokningsvolymerna ligga 1–2 procent över fjolåret vid rapporttillfället tror banken.

Skistar mot rekordvinter?

Analysen sparar dock det mest positiva till sist.

Nästa säsong kan bli Skistars bästa någonsin spår Handelsbanken. Fler internationella gäster, fler lokala bokningar, en kalender där färre semesterdagar behövs runt jul/nyår och en tidigare påsk ger ovanligt starka förutsättningar.

”Vi ser utrymme för en stark säsong och förutspår en förbättring av EBIT 2025/26 med 25 procent på årsbasis”, skriver Stjernholm. Rekommendationen ligger kvar på Köp, även om riktkursen sänks från 220 till 190 kronor efter justerade prognoser.

Det innebär en potentiell uppsida på runt 22 procent mot dagens kurs på 155 kronor.

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

