Skistar-aktien: Mot rött kvartal – men guldläge inför vintern?

Men bakom siffrorna tornar bilden av en rekordstark vintersäsong upp sig – med fler utländska gäster, nya flyglinjer och en kalender som gynnar skidturismen som kan ge en uppsida på över 20 procent.

Läs även: Aktieanalys: 29 procents uppsida i uppstickaren – Dagens PS

Sommarsvacka riskerar sätta tonen i rapporten

Det fjärde kvartalet är alltid tufft för Skistar (börskurs Skistar) menar Handelsbankens börsexpert. När snön smält står bolaget utan sin stora intäktsmotor, och fastighetsaffärerna kan skifta rejält.

I år blir inget undantag varnar analytikern Stefan Stjernholm:

”Volatiliteten i fastighetssegmentet är särskilt tydlig under lågsäsongen. Även om pipelinen verkar lovande, har ett begränsat antal transaktioner ägt rum under sommaren och förväntningarna bör därför vara låga.”

Omsättningen väntas landa på 245 miljoner kronor, med en förlust på -314 miljoner kronor – ännu sämre än förra årets -279 miljoner, bedömer storbanken i den nya analysen.